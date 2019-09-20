Реалистичен ли бюджет 2020 года: объяснение эксперта

О бюджете на 2020 год, покупке российского газа и борьбе с ФОПами – в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт и преподаватель Международного института бизнеса

О бюджете 2020 года

– Думаю, что именно эти показатели являются реалистичными в отличие от заявленных высоких темпов экономического роста. То есть это бюджет, который можно назвать статус-кво. Он ничего не предусматривает изменить в нашей жизни.

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– Предполагается, что в следующем году мы будем жить точно так же, как и в этом году и развиваться с такими же темпами. Зарплата у нас будет расти, но и в этом году она росла также, однако не очень сильно.

– Была оговорка, что это бюджет подготовлен на базе старых программ. Но по-прежнему не было экономических программ и пока мы их не видели. Логика процесса должно быть немножко другой. То есть сначала должна выставляться социально-экономическая программа на базе современных экономических доктрин.

Далее эта программа будет оцифровываться и составляться смета: сколько надо денег государству, чтобы ее выполнить. Последняя фаза – это рассчитываются налоги, которые будут достаточными, чтобы наполнить бюджет.

– Где брать резервы на инвестиции? Какими средствами можно увеличить этот удельный вес? Средствами собственных денег бизнеса и украинцев, но их нет. Почему? Увеличивается давление чиновников, например, мэра Кличко или Кернеса, которые дерут с малого-среднего бизнеса огромную ставку за так называемую аренду земли. То есть у бизнеса, и у людей своих денег нет, поэтому этот ресурс мы пока зачеркиваем.

– Второй ресурс остается – банковские кредиты. Чтобы обеспечить 7% роста, то по моим расчетам, рост кредитной активности должно быть где-то на 20% и больше. Пока что мы еще этого не видим.



В 2020 году увеличатся доходы и расходы бюджета / Инфографика 24 канала

О российском газе

– Это может быть "газовой иглой", если мы не начнем инвестировать. Наибольшая отдача у нас будет от инвестиций в добычу украинского газа и нефти. Там рентабельность колоссальная, но нужно побороть коррупцию.

– Основным приоритетом должна быть добыча собственного газа. По его мнению, если мы будем инвестировать и привлекать правильных инвесторов, то через три года Украина может отказаться от импорта газа из России, а через пять – стать экспортером.

Любые контракты с Россией – это лишь бумажка. Поэтому очень важно, чтобы эти контракты были не между Украиной и РФ, а, например, между Украиной. Россией и ЕС. Для страховки. Или же ЕС должен выступить гарантом выполнения этих соглашений.

– Главное подписать эти соглашения качественно, а для этого надо очень хорошо проработать и иметь в виду, что Россия использует любую возможность, любую запятую, любую политическую, технологическую возможность для того, чтобы поставить Украину на колени именно с помощью газа и нефти. Ведь это стратегия России.

Что известно о транзите российского газа через Украину?

Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией. Зеленский хочет решить газовый конфликт с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта с Россией на транзит российского газа в Европе.

О борьбе с ФОПами

– Правильная цель, потому что все должны работать с современными кассовыми аппаратами и программами. Однако даже это программное обеспечение должен бесплатно получать любой налогоплательщик. Это функция государства.

– Теперь последствия. Действительно магазины будут платить больше, но чудес не бывает в этом мире, магазины поднимут цены. К сожалению, надо быть к этому готовым, что бытовая техника, электроника теперь станут дороже примерно на 5-6%.

Какие изменения касательно фиктивного предпринимательства приняли в парламенте?

Верховная Рада 18 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект об уменьшении давления на бизнес.



"За" проголосовали 347 народных депутатов. В пояснительной записке отмечается, что уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство "давно является одним из способов давления на бизнес в Украине". Соответственно вносятся изменения в УКУ, согласно которым исключают ст. 205, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.