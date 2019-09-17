Поджог дома Гонтаревой: политолог объяснил, что за этим может крыться

Об инцидентах с Валерией Гонтаревою, ее связи с Игорем Коломойским и досрочных выборах мэра Киева – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

О связи Гонтаревой и Коломойского

– Национализация "Приватбанка" – это основное, что связывает Коломойского и Гонтареву. Кроме этого, у Гонтаревой есть определенная информация, касающаяся дел ликвидации банков.

К слову: Почему Гонтаревой может быть выгодна порча собственного имущества

– Я думаю, что здесь речь идет не только о деньгах. "Приватбанк" для Коломойского – это его детище, над которым он работал не один год со своей командой. Соответственно, для него это немножко больше, чем деньги. Это еще символический капитал, это еще дело его жизни, это еще возможности.

Что известно о национализации "Приватбанка"?Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию в более чем 155 миллиардов гривен. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Судебные споры продолжаются до сих пор.

– Но всю эту ситуацию, я бы не сводил к Коломойскому, потому что следствие не дало своих ответов. Это одна из ключевых версий, которую выдвигает госпожа Гонтарева относительно совпадений вокруг "33-х несчастий", которые постигли ее в последнее время. Но это не единственная версия.

Смотрите видео о поджоге дома Валерии Гонтаревой:

Как Гонтаревой может быть выгодна порча имущества

– Сугубо гипотетически можно придумать с десяток версий с аргументами, почему Гонтаревой выгодно все, что с ней случилось. Есть возможность получения политического убежища. Действительно, сейчас в отношении нее идут дела в Украине. И если она получит политическое убежище, то никто ее выдавать не будет. Таким образом она может себя обезопасить от этого.

Параллельно с этим, мы понимаем, что сломать себе обе ноги и лежать в больнице – это удовольствие не очень приятное. Потерять недвижимость и движимость – тоже не очень приятная вещь.

– Наряду с тем, скажем так, были определенные угрозы. Как она заявляет, ее деятельность вызвала сопротивление у целого ряда людей. Причем, кое-где справедливо, а кое-где – несправедливо. То есть отбрасывать версию, что это действительно террор в отношении нее – нельзя.



За последний месяц произошло три нападения на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала

О возвращении экс-главы НБУ в Украину

– Ситуация складывается так, что бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева не планирует возвращаться в Украину.

– Потом, возможно, будет политическое убежище. Она сейчас работает в Лондонской экономической школе. То есть, я думаю, здесь могут быть заинтересованности британского правительства в том, чтобы она осталась. У нее есть довольно специфические знания по финансово-экономической системе не только Украины, но и постсоветского пространства, потому что она одна из немногих специалистов по чистке банков.

О судьбе Виталия Кличко

– Для Офиса Президента важно иметь влияние на столицу. Так, ключевая украинская политика творится именно в Киеве. В то же время ключевые акции протеста проходят в Киеве, а также львиная доля экономики Украины размещена именно в столице, и ключ от нее лежит там.

Поэтому контроль над Киевом – это всегда был камень раздора между различными политическими силами – и новоприбывшими, и теми, которые остались.

– В этой ситуации господин Кличко, скажу оценочно, стратегически проиграл. Поскольку, начал свою кампанию чуть позже и реагировал на навязанный дискурс с Зеленским. Но сопротивление он оказывает довольно политически грамотно и очень серьезно. Я думаю, у Владимира Зеленского планировали "взять" Киев еще раньше. Сейчас идет соревнование за то, кто быстрее распустит Киевсовет.

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– Для Кличко его важно распустить до того, как будет принят новый закон о столице. Так они изберутся по старым правилам и к осени следующего года он будет функционировать, как и сейчас. И тогда эта борьба за кресло главы КГГА может продолжиться, потому что с помощью Киевсовета он сможет блокировать часть решений, и Киев станет заложником политической борьбы между ними.



Виталий Кличко / Фото Getty images

Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента? Первые заявления об увольнении Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации прозвучали в июле 29019 года от руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.



4 сентября Кабмин одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА. В тот же день в КГГА опубликовали обращение председателей фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.



12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.