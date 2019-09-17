Вернется ли Гонтарева в Украину: мнение политолога
Ситуация складывается так, что бывшая руководительница Национального банка Украины Валерия Гонтарева не планирует возвращаться в Украину.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян.
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Он отметил, что пока она "не может вернуться на своих двоих" (сейчас у экс-главы НБУ перелом ног из-за ДТП – "24").
"Потом возможно – это политическое убежище. Она сейчас работает в Лондонской экономической школе. То есть, я думаю, здесь могут быть заинтересованности британского правительства в том, чтобы она осталась", – добавил эксперт.
У нее есть довольно специфические знания, касающиеся финансово-экономической системы не только Украины, но и постсоветского пространства, потому что она одна из немногих специалистов в чистке банков,
– подчеркнул Саакян.
"И много других обстоятельств может возникнуть сейчас, которые будут говорить о том, что Гонтарева в ближайшее время в Украину возвращаться не собирается", – подытожил политолог.
За последний месяц это уже третье нападение на Гонтареву и ее родных / Инфографика 24 канала
В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и ее заявлений об угрозах со стороны Коломойского.
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