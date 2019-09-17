Чи повернеться Гонтарева в Україну: думка політолога

Ситуація складається так, що колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева не планує повертатися в Україну.

Таку думку в етері 24 каналу висловив політолог Олег Саакіян.

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Він зауважив, що поки вона "не може повернутися на своїх двох". (зараз в ексочільниці НБУ перелом ніг через ДТП – "24")

"Потім можливо – це політичний притулок.Вона зараз працює в Лондонській економічній школі. Тобто, я думаю, тут можуть бути зацікавленості британського уряду в тому, щоб вона залишилася", – додав експерт.

В неї є доволі специфічні знання стосовно фінансово-економічної системи не тільки України, а й пострадянського простору, тому що вона одна з небагатьох спеціалістів у чистці банків,

– наголосив Саакіян.

"І багато інших обставин може виникнути зараз, які говоритимуть про те, що Гонтарева найближчим часом в Україну повертатися не збирається", – підсумував політолог.



За останній місяць це вже третій напад на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

Останнім часом Валерію Гонтареву та її сім’ю спіткала низка нещасть. Так, спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка . Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили , тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.