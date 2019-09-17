Відкидати версію, що це терор – не можна, – політолог про підпал будинку Гонтаревої

Про інциденти з Валерією Гонтаревою, її зв'язок з Ігорем Коломойським та дочасні вибори мера Києва – в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

Про зв'язок Гонтаревої та Коломойського

– Націоналізація "Приватбанку" – це основне, що пов'язує Коломойського та Гонтареву. Окрім цього, у Гонтаревої є певна інформація, що стосується справ ліквідації банків.

До слова: Чому Гонтаревій може бути вигідне псування власного майна

– Я думаю, що тут йдеться не лише про гроші. "Приватбанк" для Коломойського – це його дітище, над яким він працював не один рік зі своєю командою. Відповідно, для нього це трішки більше, ніж гроші. Це ще символічний капітал, це ще справа його життя, це ще можливості.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"? Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Судові суперечки тривають й досі.

– Але всю цю ситуацію, я б не зводив до Коломойського, тому що слідство не дало своїх відповідей. Це одна з ключових версій, яку висуває пані Гонтарева щодо збігів навколо "33-х нещасть", які спіткали її останнім часом. Але ж це не єдина версія.

Дивіться відео про підпал будинку Валерії Гонтаревої:

Як Гонтаревій може бути вигідне псування майна

– Суто гіпотетично можна придумати з десяток версій з аргументами, чому Гонтаревій вигідно все, що з нею трапилося. Є можливість отримання політичного притулку. Дійсно, зараз щодо неї ідуть справи в Україні. І якщо вона отримає політичний притулок, то ніхто їх видавати не буде. Таким чином вона може себе убезпечити від цього.

Паралельно з цим, ми розуміємо, що зламати собі обидві ноги і лежати в лікарні – це задоволення не дуже приємне. Втратити нерухомість і рухомість – також не дуже приємна річ.

– Поряд з тим, скажемо так, були певні погрози. Як вона заявляє, її діяльності викликала спротив у цілої низки людей. Причому, подекуди справедливо, а подекуди – не справедливо. Тобто відкидати версію, що це дійсно терор щодо неї – не можна



За останній місяць сталось три напади на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

Про повернення ексочільниці НБУ в Україну

– Ситуація складається так, що колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева не планує повертатися в Україну.

– Потім, можливо, буде політичний притулок. Вона зараз працює в Лондонській економічній школі. Тобто, я думаю, тут можуть бути зацікавленості британського уряду в тому, щоб вона залишилася. В неї є доволі специфічні знання щодо фінансово-економічної системи не тільки України, а й пострадянського простору, тому що вона одна з небагатьох спеціалістів у чистці банків.

Про долю Віталія Кличка

– Для Офісу Президента є важливим мати вплив на столицю. Оскільки, ключова українська політика твориться саме у Києві. Водночас ключові акції протесту відбуваються в Києві, а також левова частка економіки України розміщена саме в столиці і ключ від неї лежить там.

Тому контроль над Києвом – це завжди був камінь розбрату між різними політичними силами – і новоприбулими, і тими, які залишились.

– В цій ситуації пан Кличко, скажу оціночно, стратегічно програв. Оскільки, розпочав свою кампанію трішки пізніше і реагував на нав'язаний дискурс зі Зеленським. Але опір він чинить доволі політично грамотно і дуже серйозно. Я думаю, у Володимира Зеленського планували "взяти" Київ ще раніше. Нині іде змагання за те, хто швидше розпустить Київраду.

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– Для Кличка її важливо розпустити до того, як буде прийнято новий закон про столицю. Так вони оберуться за старими правилами і до осені наступного року вона функціонуватиме, як і зараз. І тоді ця боротьба за крісло голови КМДА може продовжитись, бо за допомогою Київради він зможе блокувати частину рішень і Київ стане заручником політичної боротьби між ними.



Віталій Кличко / Фото Getty images

Що відомо про скандал між Кличком і Офісом Президента? Перші заяви про звільнення Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації прозвучали у липні 29019 року від керівника Офісу Президента Андрія Богдана.



4 вересня Кабмін схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.



12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.