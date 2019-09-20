Чи реалістичний бюджет 2020 року: пояснення експерта

Про бюджет на 2020 рік, купівлю російського газу та боротьбу з ФОПами – в прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт та викладач Міжнародного інституту бізнесу.

Про бюджет 2020 року

– Думаю, що саме ці показники є реалістичними на відміну від заявлених високих темпів економічного зростання. Тобто це бюджет, який можна назвати статус-кво. Він нічого не передбачає змінити в нашому житті.

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– Передбачається, що в наступному році ми будемо жити точно так, як і в цьому році й розвиватися з такими ж темпами. Зарплата в нас буде зростати, але й в цьому році вона зростала також, проте не дуже сильно.

– Була обмовка, що це бюджет підготовлений на базі зі старих програм. Але і раніше не було економічних програм й поки ми їх не бачили. Логіка процесу має бути трошки іншою. Тобто спочатку має презентуватися соціально-економічна програма на базі сучасних економічних доктрин.

Далі ця програма має оцифровуватися і складатися кошторис: скільки треба грошей державі, щоби її виконати. Остання фаза – це розраховуються податки, які будуть достатніми, щоби наповнити бюджет.

– Де брати резерви на інвестиції? Коштом чого можна збільшити цю питому вагу? Коштом власних грошей бізнесу та українців, але їх нема. Чому? Збільшується тиск чиновників, наприклад, мера Кличка чи Кернеса, які деруть з малого-середнього бізнесу величезну ставку за так звану оренду землі. Тобто у бізнеса, й у людей своїх грошей немає, тож цей ресурс ми поки перекреслюємо.

– Другий ресурс залишається – банківські кредити. Щоб забезпечити 7% зростання, то за моїми розрахунками, зростання кредитної активності має бути десь на 20% і більше. Поки ми ще цього не бачимо.



У 2020 році збільшаться доходи та видатки бюджету / Інфографіка 24 каналу

Про російський газ

– Це може бути "газовою голкою", якщо ми не почнемо інвестувати. Найбільша віддача у нас буде від інвестицій у видобуток українського газу і нафти. Там рентабельність колосальна, але потрібно побороти корупцію.

– Основним пріоритетом має бути видобуток власного газу. На його думку, якщо ми будемо інвестувати й залучати правильних інвесторів, то через три роки Україна може відмовитися від імпорту газу з Росією, а через п'ять – стати експортером.

Будь-які контракти з Росією – це лише папірець. Тому дуже важливо, щоб ці контракти були не між Україною та РФ, а, наприклад, між Україною. Росією і ЄС. Для страховки. Або ж ЄС має виступити гарантом виконання цих угод.

– Головне підписати ці угоди якісно, а для цього треба дуже добре пропрацювати й мати на увазі, що Росія використає будь-яку можливість, будь-яку кому, будь-яку політичну, технологічну можливість для того, щоб поставити Україну на коліна саме через газ та нафту. Адже це стратегія Росії.

Що відомо про транзит російського газу через Україну?Зазначимо, Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитись про транзит із Росією Зеленський хоче вирішити газовий конфлікт з Росією ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту з Росією на транзит російського газу в Європі.

Про боротьбу з ФОПами

– Правильна мета, бо всі мають працювати з сучасними касовими апаратами й програмами. Проте навіть оце програмне забезпечення має безкоштовно отримувати будь-який платник податків. Це функція держави.

– Тепер наслідки. Дійсно магазини будуть платити більше, але див не буває у цьому світі, магазини піднімуть ціни. На жаль, треба бути до цього готовим, що побутова техніка, електроніка тепер стануть дорожчими приблизно на 5-6%.

Які зміни щодо фіктивного підприємництва ухвалили в парламенті?Верховна Рада 18 вересня прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про зменшення тиску на бізнес.



"За" проголосували 347 народних депутатів. У пояснювальній записці зазначається, що кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво "давно є одним із способів тиску на бізнес в Україні". Відповідно вносяться зміни ККУ, згідно з якими виключають ст. 205, яка визнає кримінально караним створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.