Реальная угроза для "Газпрома": Россия блокирует доступ туркменского газа на европейский рынок

Россия не позволяет Туркменистану прокладывать газопровод по Каспийскому морю, поскольку это якобы приведет к проблемам с экологией. В то же время в РФ отвергают все подобные обвинения в отношении газопровода "Северный поток-2".

Туркменский газ мог бы составить конкуренцию российскому в Европе. Однако из-за отсутствия газопровода Туркменистан вынужден продавать "голубое топливо" России, которая с большой наценкой поставляет его на запад, рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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Туркменистан добывает около 80 млрд кубометров газа в год, большая часть которых идет на экспорт. Страна планирует к 2030 году привлечь инвестиции и удвоить добычу "голубого топлива". Покупателей газа Туркменистан хочет найти в Европе, проложив газопровод шельфом Каспийского моря в Баку. Так, страна может стать еще одним полноценным игроком на газовом рынке Европы и составить конкуренцию "Газпрому".

Транскаспийский газопровод

Идея проложить газопровод через Каспийское море возникла в Туркменистане в 1996 году на встрече с США. Тогда власти Туркменистана начала договариваться с Азербайджаном и другими субъектами международного права относительно нового проекта.



Схема транскаспийского газопровода / инфографика haqqin.az

Этот проект угрожал монополии "Газпрома" на энергетическом рынке Европы, поэтому Россия всячески пыталась сорвать его, угрожая "рисками" и предлагая альтернативные варианты.

С годами популярность Транскаспийского газопровода росла. Заинтересованность в проекте выразили страны ЕС и Турция. В 2018 году была подписана конвенция о международном статусе Каспийского моря. Азербайджан и Туркменистан считают, что теперь на прокладку газопровода им больше не требуется разрешение РФ, поскольку о строительстве должны договариваться только две соседние страны.

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В Европе пообещали найти инвесторов проекта. Транскаспийский газопровод предусматривает поставку 30 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Сопротивление России

Несмотря на заключенную конвенцию, Россия все равно считает, что Туркменистан должен согласовать строительство газопровода со всеми странами Каспийского бассейна, ссылаясь на другие конвенции и поднимая вопрос экологии.

Туркменский газ имеет чрезвычайно большое значение для диверсификации поставок газа в Европу. Россия десятилетиями блокировала его прямой доступ на этот платежеспособный рынок, навязывая свое посредничество, перепокупая и продавая от себя с большой выгодой,

– сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Россия продолжает всеми силами давить на Туркменистан, поскольку пока единственный путь туркменского газа в Европу проходит транзитом через Казахстан и РФ.

"Интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами", – сказал глава аппарата правительства России Сергей Приходько.

Подобные обвинения в разрушении экосистемы Балтийского моря россияне получали от европейских экологических организаций. Речь идет о строительстве газопровода "Северный поток-2". В "Газпроме" все эти исследования экологов отвергали и не прекращали строительство.

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Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу, через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.



Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.



"Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

Россия очень держится за монополию на европейском рынке. Кроме возможного конкурента "Газпрома" - Туркменистана, сжиженный газ на европейский рынок также поставляют США, которые имеют большое влияние на страны ЕС.

Торговать с Европой "голубым топливом" пытается и Катар. Однако, прокладке газопровода в Турцию мешает Сирия, которая защищает экономические интересы своего союзника – России.

КАК РОССИЯ ПРОКЛАДЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ ГАЗОПРОВОД "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" В ЕВРОПУ: