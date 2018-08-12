Каспийское море поделили между собой 5 стран региона

Лидеры стран так называемой Каспийской пятерки подписали в Актау (Казахстан) конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это исторический для региона документ, работа над которым длилась с 1996 года.

Об этом сообщает "Капитал".

Свои подписи под конвенцией на торжественной церемонии по окончании пятого Каспийского саммита поставили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Рухани.

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Согласно конвенции, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон. Однако дно и недра моря делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.

Кроме того, документ предусматривает, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляться по согласованным сторонами правилам. Отметим, что при реализации масштабных морских проектов обязательно учитываться экологический фактор.

Конвенция также фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств, и определяет 5 прикаспийских государств ответственными за обеспечение безопасности на море и управления его ресурсами.

Отметим, что после распада СССР стал актуальным вопрос определения правового статуса Каспийского моря. Тогда появление государств Азербайджан, Казахстан и Туркменистан – новых субъектов международного права – поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Трудности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. А неурегулированность статуса Каспия была одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.

Через 22 года после начала переговоров стороны пришли к выводу: Каспий – не озеро и не море, а то и другое одновременно. Страны "пятерки" создали нечто среднее между морским распределением, с выделением шельфа, свободной экономической зоной и рыболовной зоны.