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Каспійське море поділили між собою 5 країн регіону

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Каспійське море поділили між собою 5 країн регіону
Каспійське море поділили між собою 5 країн регіону / Capital.ua

Лідери країн так званої Каспійської п'ятірки підписали в Актау (Казахстан) конвенцію про правовий статус Каспійського моря. Це історичний для регіону документ, робота над яким тривала з 1996 року.

Про це повідомляє "Капітал".

Свої підписи під конвенцією на урочистій церемонії після закінчення п'ятого Каспійського саміту поставили президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і президент Ірану Хасан Роухані.

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Згідно з конвенцією, основна площа водної поверхні Каспію залишається в загальному користуванні сторін. Проте дно і надра моря діляться сусідніми державами на ділянки за домовленістю між ними на основі міжнародного права.

Окрім того, документ передбачає, що судноплавство, рибальство, наукові дослідження і прокладка магістральних трубопроводів здійснюватимуться за узгодженими сторонами правилами. Зазначимо, що при реалізації масштабних морських проектів обов'язково враховуватиметься екологічний фактор.

Конвенція також фіксує положення про недопущення присутності на Каспії збройних сил позарегіональних держав, і визначає 5 прикаспійських держав відповідальними за підтримання безпеки на морі й управління його ресурсами.

Зазначимо, що після розпаду СРСР стало актуальним питання визначення правового статусу Каспійського моря. Тоді поява держав Азербайджан, Казахстан і Туркменістан – нових суб'єктів міжнародного права – поставила питання про розмежування Каспію вже між п'ятьма країнами.

Труднощі визначення статусу Каспію були пов'язані, зокрема, з визнанням його озером чи морем, розмежування яких регулюється різними положеннями міжнародного права. А неврегульованість статусу Каспію була однією з перешкод для будівництва Транскаспійського газопроводу, який міг би доставляти газ до Європи з Туркменістану і через Азербайджан дном моря.

Через 22 роки після початку переговорів сторони дійшли висновку: Каспій – не озеро і не море, або те й те одночасно. Країни "п'ятірки" створили щось середнє між морським розподілом, з виділенням шельфу, вільною економічною зоною і рибальською зоною.

Теги: Новини політики Водний транспорт Новини Росії Володимир Путін Новини Казахстану Новини Азербайджану Туркменістан Іран
Джерело: 24 Канал
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