Он считает, что отвоевать территории для Украины в тех условиях, которые сейчас есть, нереально. Как объясняет чешский лидер, помощи должно быть больше.

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Павел заявил, что отвоевать территории для Украины пока нереально

Комментируя темпы и масштабы оказания поддержки для нашего государства, Петр Павел заверил, что ее было бы достаточно, если бы ее уровень позволял Украине полностью отвоевать свою территорию.

По его словам, чрезвычайно важно помнить, кто ведет войну против нашего государства, ведь Россия "безусловно имеет гораздо большие ресурсы", чем Украина со всей союзнической помощью.

Я считаю, что если Украина будет готова удерживать свою территорию, то это будет нашим успехом в обозримом будущем, мы не можем ожидать никакого значительного прорыва на линии фронта,

– заявил он.

Президент Чехии также призвал как можно скорее убедить Россию, что и она не может достичь никакого значительного успеха на поле боя. Поэтому, россияне должны как можно скорее садиться за стол переговоров.

"Мы должны применять все возможные политические действия и убедить как можно больше стран, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, особенно с принципами Устава ООН", – считает чешский лидер.

Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы убедить Пекин, что это не в его интересах быть так тесно "дружить" с Россией. Надо сделать так, чтобы создать давление со стороны Китая на Москву для переговоров.

Петр Павел добавил, что после начала переговоров, позиция Запада должна заключаться не в легализации оккупированных территорий как российских, а в том, чтобы объявить их временно оккупированными и которые никогда не признают российскими.

Кстати, Чехия в феврале 2024 года анонсировала инициативу по поставкам снарядов Украине. Поэтому Петр Павел анонсировал быструю передачу новой партии снарядов уже в июле – августе.