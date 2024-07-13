Він вважає, що відвоювати території для України у тих умовах, які наразі є, нереально. Як пояснює чеський лідер, допомоги повинно бути більше.

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Павел заявив, що відвоювати території для України наразі нереально

Коментуючи темпи та масштаби надання підтримки для нашої держави, Петр Павел запевнив, що її було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію.

За його словами, надзвичайно важливо пам'ятати, хто веде війну проти нашої держави, адже Росія "безумовно має набагато більші ресурси", ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту,

– заявив він.

Президент Чехії також закликав якомога швидше переконати Росію, що і вона не може досягти жодного значного успіху на полі бою. Тому, росіяни мають якомога швидше сідати за стіл переговорів.

"Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН", – вважає чеський лідер.

Він зауважив, що необхідно зробити все можливе, аби переконати Пекін, що це не в його інтересах бути так тісно "товаришувати" з Росією. Треба зробити так, щоб створити тиск з боку Китаю на Москву для переговорів.

Петр Павел додав, що після початку переговорів, позиція Заходу повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими і які ніколи не визнають російськими.

До речі, Чехія у лютому 2024 року анонсувала ініціативу із постачання снарядів Україні. Тож Петр Павел анонсував швидку передачу нової партії снарядів вже у липні – серпні.