Реально ли закончить войну в 2026 году: эксперт указал на важные нюансы

В 2026 году тема возможного прекращения войны снова стала одной из самых горячих в разговорах о перспективах мира. На фоне дискуссий о переговорах и промежуточных договоренностях все чаще звучит вопрос, реально ли достичь паузы в боевых действиях уже в этом году.

Доктор экономических наук Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, почему здесь важно не путать два разных понятия. Он очертил условия, при которых один из сценариев 2026 года может стать более реальным, чем кажется на первый взгляд.

Почему завершение войны в 2026 году нереально?

Длигач разграничил "прекращение" и "завершение" войны, потому что эти понятия, по его словам, часто смешивают. Он объяснил, что завершение означает не паузу в боях, а устранение самой причины угрозы со стороны России, поэтому привязывать это к 2026 году некорректно.

Завершить войну в 2026 году нет никакой возможности. Война завершится только в условиях деконструкции России,

– подчеркнул Длигач.

Он добавил, что пока Россия остается, война никуда не исчезает и только переходит в различные формы. По его мнению, она может распространяться и на Европейский Союз, поэтому максимум, о котором можно говорить в пределах 2026 года, – это прекращение боевых действий, а не финальная точка.

Пока Россия остается, мы будем в войне. Она будет переходить в различные формы,

– сказал Длигач.

В конце он подчеркнул, что прекращение и завершение – это разные уровни результата, и второй не достигается просто договоренностью о паузе.

Какой сценарий прекращения войны в 2026 году выглядит более вероятным?

Длигач отметил, что сценарий промежуточной договоренности все еще возможен. В то же время он обратил внимание, что если раньше этот вариант выглядел инерционно доминирующим, то теперь оценка изменилась из-за общих сдвигов в мировой системе и правилах игры.

Сценарий гнилой сделки пока остается одним из возможных,

– подчеркнул он.

На фоне распада привычной системы международного права и перехода к "праву силы" для Украины реальным становится другой подход. Речь идет о сценарии, в котором сопротивление делает войну слишком дорогой для России благодаря технологизации, лучшей подготовке, мобильности, использованию внутренних ресурсов и взаимодействию с немногочисленными партнерами.

Доминирующим сценарием для Украины становится так называемая победа пчел над медведями,

– сказал Длигач.

Шанс на промежуточное соглашение все равно сохраняется, если Россию заставят подписать его без критических потерь субъектности для Украины. Именно это и может создать "окно" для паузы, но не решает вопрос окончательного завершения войны.

Инвестиции после паузы в войне и что мешает большим деньгам

В случае промежуточной мирной договоренности может появиться пространство для прихода инвесторов, но без завышенных ожиданий. Он упомянул, что ожидает появления договоренностей, которые могут обсуждаться на площадках уровня Давоса, и оценил вероятность подписания соответствующих решений как неполную.

Вероятность этого не стопроцентная, она около 50%,

– сказал Длигач.

Он отметил, что речь не о "плане Маршалла" и не о сотнях миллиардов долларов, а о значительно более скромных суммах, которые могут заходить через уже запущенные инструменты. Также он упомянул о создании американо-украинских специализированных фондов для содействия инвестициям и добавил, что первые шаги уже заметны, в частности из-за движения вокруг инвестпроекта в литиевой сфере.

Для значительных инвестиций одной паузы в войне недостаточно. Нужны восстановление верховенства права, судебная реформа и "тотальная перезагрузка" таможни и налоговой, иначе большие деньги не пойдут даже после прекращения боевых действий.

