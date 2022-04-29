Реальной дружбы не было никогда и Ереван просто "кинули", – эксперт о грязной игре России

Армения в последнее время находится в прямой зависимости от Москвы. Поэтому Кремль ожидает от Еревана всяческого содействия своим захватническим действиям.

О предательстве российских армян, подневольном Пашиняне и российской угрозе для Еревана – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал политический консультант, директор Фонда исследования Армении Сурен Петросян.

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"Путин сознательно уничтожает всех"

Какова позиция армянской диаспоры в Украине из-за нападения РФ?

Армянская диаспора категорически осуждает российские преступления и военную агрессию против Украины. Для армянской истории очень болезненный термин "геноцид" и это большая трагедия нашего народа. К сожалению, сейчас мы видим, что российский президент совершает аналогичные действия против мирного украинского населения.

Я называю войну "мировой", поскольку в Украине проживают также другие этносы, в том числе армяне, и Путин сознательно уничтожает всех, обстреливает города, оккупирует территории, проводит репрессии. Международное сообщество должно остановить этот ужас.

Армянская диаспора со всего мира всегда жила мирно, но сейчас все сообщества без исключения осуждают армян в России, которые поддержали войну и Путина. Они предали свой народ и ценности.

Диаспора в Украине объединилась и пытается оказывать максимальную поддержку нашим защитникам, рассказал аналитик / Фото из личного архива эксперта

Одна из ведущих общественных организаций "Монс Пиус" активно сотрудничает с украинским руководством, предоставляя гуманитарную помощь, организуя маршруты поставок технических средств, индивидуальной защиты и продуктов питания в Украину. Могу Вас заверить, что армяне всего мира за Украину, а предателям из России судьей будет Всевышний.

Втягивает ли Кремль Армению в войну в Украине и почему власть в Ереване не осудила агрессию Кремля?

Несомненно втягивает. В планах Путина – использовать механизм ОДКБ, чтобы включить другие страны из постсоветского пространства в войну в Украине. Поскольку Армения временно председательствует в Организации, Никол Пашинян нужен Путину, чтобы инициировать нужные решения на площадке Организации, как это было к примеру в Казахстане.

В начале войны Путин планировал захватить территории Донецкой и Луганской областей в административных рамках и поднять вопрос о введении на них миротворческой миссии ОДКБ. Россия даже видела себя координирующим государством в указанных процессах и специально инициировала изменения в устав Организации. Втягивание Армении играло важную роль.

Сейчас можно констатировать, что планы Кремля срываются. Во-первых, не удается захватить украинские территории. Во-вторых, в ОДКБ отсутствует единство по поводу таких действий.

По моей информации, Никол Пашинян консультировался по данному поводу с одной из наиболее влиятельных армянских диаспор во Франции и Эммануэлем Макроном. Получил рекомендации тянуть время и не втягиваться в войну. В таком русле он и действует.

Почему не осудил? К сожалению, ответ банален и прагматичен. Армения зависима в экономическом плане от России, а также в плане безопасности – российские "миротворцы" отвечают за Нагорный Карабах, а Кремль может кулуарно "слить" интересы Еревана в пользу Азербайджана и Турции. Пока Россия достаточно не ослабла и имеет влияние на Кавказе, Армения не может действовать свободно. Подождем и посмотрим, как ситуация изменится условно через год.

Армения пока не сформировала свою внешнюю политику

Что Вы можете сказать о визите Никола Пашиняна в Россию для встречи с Путиным?

К сожалению, вынужден признать, Армения пока не имеет возможности формировать внешнюю политику без учета российского фактора. Этим был обусловлен армянский интерес к встрече. Тем более в первый день войны в Украине Россию посетил Ильхам Алиев, а в Ереване не хотят, чтобы о судьбе Нагорного Карабаха договорились за их спиной.

Пашинян общается с Путиным напрямую с начала полномасштабной войны России против Украины / Фото aa.com.tr

Во всем остальном, выглядит как будто встреча больше была нужна России, поэтому и согласован нетипичный для таких событий документ о сотрудничестве из тридцати пунктов. Взгляните на них: акцент на переводе расчетов в национальную валюту, увеличение товарооборота, стратегическое партнерство.

России нужно демонстрировать, что они якобы не попали в изоляцию и продолжают диалог с другими странами, также важно подчеркнуть собственное влияние на процессы в регионе. Также в Кремле рассчитывают, что удастся использовать Армению для обхода санкций.

Взгляните, даже на тот факт, как Путин сидел рядом с Пашиняном, а не через многометровый стол. Есть в этом некая символика, якобы российский президент встречается с союзником, но уверяю Вас, экономическое и безопастностное влияние России на ситуацию в Армении не вечно, а диаспора приложит все усилия, чтобы минимизировать существующую зависимость.

В Армении растут антироссийские настроения, ведь люди осознают, что реальной дружбы не было никогда и Ереван просто "кинули".

Россия торговала вооружением с Азербайджаном и Арменией одновременно, подстрекая войну в собственных интересах. В Ереване понимают это, но не могут мгновенно порвать с Россией и вытеснить ее из процессов. Именно поэтому, работа ведется постепенно. На смену российским "миротворцам" могут прийти другие, ОБСЕ еще активизирует свою деятельность, несмотря на попытки министра иностранных дел России Лаврова умалить их роль, а Армения создаст условия для собственной независимой политики. На все нужно время, как бы нам ни хотелось результатов сразу.

Если Москва попросит Армению предоставить войска, какой будет ответ?

Я постоянно на контакте с представителями правительства Армении, с группами влияния в стране, все они однозначно против российской военной агрессии и на стороне Украины. Просто они пока не могут это демонстрировать настолько ярко, как мы того хотим в Киеве. Так, Армения может воздержаться от голосований на площадке ООН при принятии выгодных для РФ решений, но просто разорвать отношения сейчас невозможно.

Несмотря на это, убежден, что одобрять отправку армянских войск в Украину на стороне агрессора никто не будет.

Власть и население против этого, за исключением пары маргинальных пророссийских групп, как группировка "армянские орлы", представителям которой в стране даже никто руку жать не хочет.

Путин просил Армению поддержать войну в Украине / Фото Getty Images

В начале войны в Украине Россия обращалась к Армении с призывом поддержать такие действия, как это сделала Беларусь, но Никол Пашинян не пошел на такой шаг и не пойдет. В противном случае – он не сможет быть премьером страны.

Армения председательствует в ОДКБ, какие настроения там царят?

Надеюсь ОДКБ не станет инструментом Путина в войне против Украины, поскольку не все сдали собственные национальные интересы, как это сделала Беларусь. Казахстан откровенно осуждает агрессию, Армения также выступает против, подтверждая позицию своими действиями. Сознательные члены ОДКБ понимают, что они могут быть следующими, а империалистические амбиции России не ограничиваются Украиной. Никто не хочет помогать стране, которая завтра может с оружием прийти в ваш родной дом.

Хотя в ходе визита в Россию, Никол Пашинян пригласил Путина посетить саммит ОДКБ во второй половине 2022 года, такой жест имеет больше символический характер. После таких действий России ОДКБ скоро окончательно дискредитирует себя как эффективный и справедливый орган безопасности и перестанет функционировать.

База в Гюмри: используют ли ее россияне в войне против Украины и несет ли она угрозу Армении?

Насколько мне известно, из-за нехватки людей россияне хотели направить своих военных из Гюмри в Украину, но многие из них просто побоялись и отказались. Однако, были отдельные военные, которые присоединились к военным преступлениям.

Что касается угрозы армянским национальным интересам, несомненно, их трудно не заметить. Крупнейшая российская военная база на Кавказе может свободно находиться на территории Армении до 2044 года, что вместе с "миротворцами" дополняет российское военное присутствие. Вспомним базу Черноморского флота в Крыму, которая была использована для оккупации полуострова. Не исключает рисков российского руководства прибегнуть к подобным попыткам использовать военный объект и в Армении.

Как по мне, со временем российских военных выгонят с армянской территории. По меньшей мере, социальные настроения для этого существуют еще с 2015 года, когда российский солдат с базы расстрелял армянскую семью. Осталось создать условия политического и безопастностного характера.

Какую позицию занимают армяне внутри страны относительно войны в Украине?

Конечно, существуют пророссийские настроения среди местного населения, ведь пропаганда действует и общее советское прошлое сказывается. Тем не менее, сознательное население, которого подавляющее большинство, выступает против войны. Кто-то может проявлять свою позицию активнее, выходя на митинги и протесты, кто-то не демонстрирует свою поддержку из-за пассивности, кто-то скрывается за ширмой условного нейтралитета.

Убежден, что население и правительство не позволят затянуть Армению в войну, как бы Россия не хотела этого.

Отношения Украины и Армении – откровенно проблемные, не влияют ли такие обстоятельства на позицию официального Еревана?

Признаю, что многие политики в Украине зря вмешивались в кейс противостояния Армении с Азербайджаном, пытаясь подыграть официальному Баку. Такие обстоятельства повлияли на ухудшение двусторонних отношений. Тем не менее, считаю, что в правительстве Армении рационально относятся к существующей ситуации, а в Офисе Президента не будут пренебрегать конструктивным диалогом с Ереваном.

Армянская сторона всегда прислушивалась к позиции диаспоры в Украине, а мы выступаем с позиций дружбы и братства. Я и моя команда отстаиваем необходимость признания Арменией Голодомора – геноцидом украинского народа и направляли соответствующее письмо Николу Пашиняну.

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать ВСУ в войне против врага. Надеюсь, что когда все закончится победой Украины, армянская диаспора еще больше консолидируется и будет способствовать улучшению отношений между Киевом и Ереваном.

Давно назрело решение о создании соответствующей политической партии. Посмотрим, как дальше будем работать, сейчас все усилия для общей цели – закончить войну и разбить российские войска. Сегодня в Украине, а завтра, возможно, и в Армении.

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