Реанимацией сайта Партии регионов Россия уже достигла одну цель, – политолог

Цель реанимации сайта Партии регионов надо спрашивать у тех, кто это инициировал. Они добились одного из возможных пунктов – в украинском информпространстве бесплатно об этом стали говорить, выстраивать различные сценарии.

Такое мнение 24 канала высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

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Восстановление работы сайта Партии регионов – реальный информационный повод. Не стоит его обсуждать. На это в России и рассчитывают. Чтобы посмотреть, какая будет реакция в Украине, и что потом с этим можно делать. Сценариев может быть несколько. И если их начать называть, то можно случайно подсказать некоторые Кремлю, о которых там и не догадывались,

– убежден Виталий Бала.

Политолог подчеркивает: несмотря на любые сценарии реванша бывшей Партии регионов и пророссийских сил не будет. По словам Балы, даже из чисто математических подсчетов количество граждан, которые готовы голосовать за так называемые пророссийские силы, существенно уменьшилось. К тому же эти силы неоднородны. "Оппоблок" – это одни избиратели. "За життя – наиболее пророссийская партия. А еще появились "Наши" или "Чужие" Мураева, экс-регионалы Вилкул и Добкин – каждый тоже что-то создает. И говорить о реванше – вовлекаться в специально навязанную дискуссию.

Напомним, Партия регионов возобновила работу своего сайта из России. В ближайшее время родная партия президента-беглеца Януковича проведет заседание инициативных групп. Эта информация указана на реанимированном сайте Партии регионов. Имена инициативных членов партии пока не указывают, однако призывают всех желающих вступать в ее ряды.