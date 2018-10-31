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      Реанімацією сайту Партії регіонів Росія вже досягла однієї мети, – політолог

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      Яку мету переслідують колишні регіонали?
      Яку мету переслідують колишні регіонали? / 24 канал

      Про мету реанімації сайту Партії регіонів треба запитувати у тих, хто це ініціював. Вони добилися одного з можливих пунктів – в українському інформпросторі безкоштовно про це стали говорити, вибудовувати різні сценарії.

      Таку думку 24 каналу висловив директора Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

      Читайте також: Путін вводить санкції проти України, щоб натиснути на проросійські сили?

      Відновлення роботи сайту Партії регіонів – реальний інформаційний привід. Не варто його обговорювати. На це в Росії і розраховують. Щоб подивитися, яка буде реакція в Україні, і що потім з цим можна робити. Сценаріїв може бути кілька. І якщо їх почати називати, то можна випадково підказати деякі Кремлю, про які там і не здогадувалися,
      – переконаний Віталій Бала.

      Політолог підкреслює: попри будь-які сценарії реваншу колишньої Партії регіонів і проросійських сил не буде. За словами Бали, навіть з суто математичних підрахунків кількість громадян, які готові голосувати за так звані проросійські сили, суттєво зменшилася. До того ж ці сили неоднорідні. "Опоблок" – це одні виборці. "За життя" – найбільш проросійська партія. А ще з’явилися "Наші" чи "чужі" Мураєва, екс-регіонали Вілкул і Добкін – кожен теж щось створює. І говорити про реванш – втягуватися у спеціально нав’язану дискусію.

      Нагадаємо, Партія регіонів відновила роботу свого сайту із Росії. Найближчим часом рідна партія президента-утікача Януковича проведе засідання ініціативних груп. Ця інформація вказана на реанімованому сайті Партії регіонів. Імена ініціативних членів партії поки не вказують, проте закликають усіх охочих вступати в її лави.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Партія регіонів Новини політики Віктор Янукович Україна – Росія Опозиційний блок Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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