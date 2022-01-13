Но сегодня предлагаю обсудить тему российской интервенции в Казахстане с точки зрения глобальной повестки дня – зачем Владимир Путин пытается объединить вокруг себя как можно больше диктаторских режимов, и как США и Европа уже сегодня планируют уничтожить такие режимы одним махом.

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Путин пытается создать зеркальное США государство

Накануне в Вашингтоне прошло первое заседание западного антикоррупционного альянса, который нацелен как раз на "объединенные силы диктаторов".

Стало очевидно, что прокремлевский режим Токаева полностью захватил власть в стране, а новое правительство Казахстана предлагает усилить союзнические отношения с Россией. Это значит, что еще одна страна, которая до последнего упиралась, оказалась под колпаком влияния Москвы.

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Очевидно, что после Беларуси, Казахстана и показательной реанимации ОДКБ, Путин всячески пытается создать зеркальное США государство – со своими идеологическими союзниками, зонами влияния и даже альянсами, как экономическими, так и военными.

Именно Путин решил в ответ на объединение демократий Байденом, объединить противоположный лагерь – лагерь диктаторов. И это очень ярко продемонстрировало заседание ОДКБ, где присутствовали одни престарелые диктаторы.

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Каждый из них у власти только потому, что сумел награбить ровно столько, сколько нужно для силового удержания власти или даже больше. По сути новый клуб диктаторов – это клуб клептократов.

Козыри России

Но возникает вопрос – если Запад владеет достаточной военной мощью и грозит серьезными санкциями, то чем может ответить новый клуб диктаторов?

Вероятно, что единственный козырь, который есть и у России, и у Беларуси, и у Казахстана – это газ – у кого-то топливо, у кого-то труба. И, к слову, Путин этот инструмент искусно использует – ведь цены на газ в Европе продолжают расти, а Кремль не спешит наращивать объемы поставок.

Есть и еще один рычаг, который Путин будет использовать с новой силой для шантажа Европы – это западный бизнес на территории того же Казахстана. И именно из-за таких вот бизнес связей и газовой зависимости Европа часто закрывает глаза на беспредел Путина.

К тому же Путину и подобным диктаторам удалось, по сути, скупить пол Европы – от коррумпирования политиков, до покупки дорогой недвижимости в той же Великобритании.



Путину и диктаторам удалось скупить пол Европы / Фото Getty Images

Запад решился на борьбу с клептократией

Но объединение диктаторов в один клуб подтолкнуло наконец Запад к решительной борьбе с клептократией.

Американские и европейские законодатели накануне собрались на Капитолийском холме, на первом заседании Межпарламентского альянса против клептократии, чтобы гармонизировать подходы к борьбе с коррупцией.

По мнению собравшихся – именно коррупция порождает диктаторов и выкачивает триллионы долларов из мирового бюджета.

Стоит отметить, что этот Альянс – это прямое продолжение того Саммита за демократию, который впервые запустил Джо Байден в начале декабря.

Во-первых, этот Альянс намерен выработать единый пакет санкций именно за коррупцию, который весь Запад одномоментно сможет вводить против диктаторов.

Во-вторых, на недавнем заседании Альянс по сути попытался сформировать список тех диктаторов, которые через свои активы в Европе и США могут влиять на политику на Западе в целом.

Путин пытается собрать клептократов в один кулак

По сути, у того же Путина и его олигархов хотят отобрать дорогую недвижимость, яхты и их инвестиции в западную промышленность. Еще раз – чтобы у Путина не осталось рычагов давления на западных политиков, ведь тогда им нечего будет защищать, а сам диктаторский режим останется фактически голым.

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И что важно, все участники Альянса согласились с тем, что начинать нужно именно с себя, ведь тот же премьер Венгрии Виктор Орбан активно строит свой авторитарный режим на деньги Евросоюза и в то же время подыгрывает всем хотелкам Путина.

Лондон по сути стал черной дырой, куда олигархи со всего мира вкладывают награбленные деньги. Каймановы острова – это целое государство построенное на ворованные средства. И особенно в Британии любят отмывать грязные деньги путинские олигархи.

Да что там говорить, недвижимость в США, по версии американского аналитического центра Global Financial Integrity, является местом номер 1 в мире для отмывания денег.

И вот всему этому новый Антикоррупционный Альянс обещает положить конец. Потому стоит ли удивляться, что чувствуя надвигающееся поражение на западном фронте, Путин всячески пытается собрать в один кулак тех, кто так же как и он погряз в тотальной клептократии.