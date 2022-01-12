Свои войска ОДКБ начнет выводить уже 13 января. Об этом Токаев заявил во время совещания в Алматы.

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Токаев поблагодарил ОДКБ

Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед выводом войск он провел переговоры с лидерами стран Организации Договора коллективной безопасности, то есть с представителями Беларуси, Армении, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Президент Казахстана заявил, что так называемые "миротворцы" помогли "стабилизировать ситуацию в стране". Традиционно Токаев назвал митингующих "бандитами и террористами".

Бесспорно, это (ввод войск ОДКБ, – 24 канал) имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам-главам государств,

– заявил Токаев.

Войска ОДКБ в Казахстане: главное

С 3 января 2022 года в Казахстане серьезно обострились протесты. Сначала поводом было повышение стоимости газа, затем митингующие выдвинули ряд политических требований.

Из-за этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к ОДКБ с просьбой ввести свои войска.

В тот же вечер Совбез ОДКБ согласился ввести своих так называемых "миротворцев" в Казахстан.

Все члены ОДКБ заявляли, что их военные не будут принимать участия в подавлении протестов, однако "миротворцев" привлекли к зачистке аэропорта в Алматы.

Командовал силами так называемых "миротворцев" руководитель спецоперации по оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году Андрей Сердюков.

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