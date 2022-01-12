Свої війська ОДКБ почне виводити уже 13 січня. Про це Токаєв заявив під час наради в Алмати.

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Токаєв подякував ОДКБ

Касим-Жомарт Токаєв заявив, що перед виведенням військ він провів переговори з лідерами країн Організації Договору колективної безпеки, тобто з представниками Білорусі, Вірменії, Росії, Киргизстану та Таджикистану.

Президент Казахстану заявив, що так звані "миротворці" допомогли "стабілізувати ситуацію в країні". Традиційно Токаєв назвав мітингувальників "бандитами і терористами".

Безперечно, це (введення військ ОДКБ, – 24 канал) мало велике психологічне значення для відбиття агресії терористів та бандитів. Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам – главам держав,

– заявив Токаєв.

Війська ОДКБ в Казахстані: головне

З 3 січня 2022 року в Казахстані серйозно загострилися протести. Спершу приводом було підвищення вартості газу, потім мітингувальники висунули низку політичних вимог.

Через це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням ввести свої війська.

Того ж вечора Радбез ОДКБ погодився ввести своїх так званих "миротворців" до Казахстану.

Усі члени ОДКБ заявляли, що їхні військові не братимуть участі в придушенні протестів, однак "миротворців" залучили до зачистки аеропорту в Алмати.

Командував силами так званих "миротворців" керівник спецоперації з окупації українського півострова Крим у 2014 році Андрій Сердюков.

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