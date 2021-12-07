Реанимировали 40 минут: украинки в Египте спасли мужчину, которого считали утопленником

В египетском Шарм-эль-Шейхе две гражданки Украинки спасли мужчину, которого вытащили из моря без признаков жизни. Однако девушкам удалось реанимировать отдыхающего.

Наталья и Антонина находились на пляже, когда увидели, что человек нуждается в помощи. Они мгновенно сориентировались и начали делать искусственное дыхание и выстукивать воду из легких.

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Украинки привлекли к спасению крепкого драйвера, которому показали, как нужно поступать. В свою очередь местные спасатели пытались остановить девушек, убеждая, что шансов нет.

Украинки реанимировали мужчину

Однако Наталья и Антонина решили использовать все возможности до конца, в частности:

продолжили сердечно-легочную реанимацию;

делали это строго по протоколу – в течение 40 минут;

через 20 минут удалось запустить сердце, восстановить дыхание и пульс.

Гражданки Украины сделали невозможно, буквально вытащив 51-летнего Сергея с "того света".

У нас реанимации (отделение интенсивной терапии Института рака – 24 канал) есть такое правило – никогда не сдаваться, даже если пациент очень тяжелый, а ситуация безнадежна,

– сказали девушки.

Пересмотрел отношение к жизни