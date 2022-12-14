Реанимировали час: в Херсоне от обстрела оккупантов погиб 8-летний мальчик

Днем 14 декабря в очередной раз обстреляла Херсон. В результате обстрелов погиб ребенок.

8-летний мальчик получил осколочные ранения. Медики пытались спасти его, но, к сожалению, не удалось.

Обратите внимание Жителей одного из районов Херсона просят эвакуироваться: там не будет тепла и света

Оккупанты убили ребенка

Во время российского обстрела 8-летний Никита играл во дворе. В результате атаки ребенок получил многочисленные ранения. Медики час сражались за жизнь мальчика и пытались реанимировать его.

Начальник прессслужбы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил о смерти ребенка в 17.40.

8-летний Никита из Херсона стал 444-м ребенком, который убила Россия за время полномасштабного вторжения.

Обстрел Херсона: главное

После поражения и отступления из Херсона оккупанты ежедневно обстреливают город с левого берега области. В частности, атаковали и утром 14 декабря. В частности, оккупанты обстреляли центр города и попали в здание ОГА из реактивных систем залпового огня.

Из-за обстрелов областная военная администрация Херсонщины сообщила о временном прекращении теплоснабжения в микрорайоне Корабел. Потому жителей микрорайона просят эвакуироваться.

В результате атаки также 1 человек пострадал – попавший под обстрел методиста местной гимназии контузило. Сейчас он находится в больнице.