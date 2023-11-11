Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что информации о РЭБ "Покрова" сейчас достаточно мало.
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Известно, что эти средства радиоэлектронной борьбы должны подавлять и подменять спутниковый сигнал, которым пользуются российские дроны. И это может оказаться действительно эффективным решением.
"Покрова" может быть единственной защитой от модифицированных российских дронов
Как отметил Попович, уже была неприятная информация, что Россия будто бы модернизировала баражирующие боеприпасы "Ланцет". Они якобы теперь способны даже уничтожать бронированные цели, имеющие противодроновые сетки.
РЭБ "Покрова" может быть единственным средством борьбы с БПЛА в определенной степени. Модифицированные "Ланцеты" могут на расстоянии взрываться и поражать цель, не наталкиваясь на противодроновую сетку. В таком случае только система РЭБ может помочь сбить с курса дроны, заглушить сигнал и лишить возможности обмена информацией.
– рассказал Попович.
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Пока нельзя утверждать, что эта система полностью заглушит все российские дроны. Но есть надежда, что она поможет существенно оградить украинское небо от вражеских беспилотников.
РЭБ "Покрова": что известно
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist рассказал, что в Украине работают над развертыванием общенациональной системы РЭБ "Покрова". Она должна снизить угрозы от российских дронов.
- Понятно, что подробной информации о "Покрове" нет в публичном доступе. Но сейчас известно, что одна из ее основных задач – подменять и подавлять спутниковую радионавигационную связь, которой пользуются российские дроны. Это будет работать как на линии фронта, так и на большинстве территорий Украины.
- Руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности Генштаба ВСУ Иван Павленко рассказал о том, насколько важны для фронта системы РЭБ. Он привел примеры, как эти комплексы спасали жизнь украинским военным.