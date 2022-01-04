На ребенка упало дерево: в США из-за снежного шторма погибли 5 человек

В первые дни 2022 года США накрыл снежный шторм. Пока известно о минимум 5 жертвах. Среди них – 2 детей.

В эпицентре непогоды оказались Вашингтон, Мэриленд и Вирджиния. Только за 2 января в Вашингтоне и соседних штатах выпало более 30 сантиметров снега.

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В штатах Делавэр и Нью-Джерси зафиксировали до 20 сантиметров снега. Скорость ветра достигала 15 метров в секунду.

Непогода привела к жертвам

Жертвами снежного шторма стали не менее 5 человек. В Теннесси погибла 7-летняя девочка. На нее упало дерево. Также в Джорджии в результате падения дерева погиб 5-летний мальчик.

Еще 3 человека ушли из жизни в Мэриленде. Они стали жертвами аварии.

В Белом доме отменили брифинг

Снежный шторм привел к ряду сбоев в повседневной жизни США. В частности, в Белом доме отменили брифинг.

Ненастье обесточило более 500 тысяч домов. Не обошлось без коллапсов на дорогах. В снежных заносах застряли более полутысячи автомобилей. Местные СМИ сообщают о сотнях аварий.

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