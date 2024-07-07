Врачи констатировали диагноз "состояние после утопления". Оно характеризовалось нарушением сознания, неэффективностью дыхания и цианозом.

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Ребенок упал в выгребную яму

Как сообщили медики, 1 июля в селе Беляевка во время того, как мать возилась во дворе, маленький ребенок упал в выгребную яму. Сколько времени ребенок пробыл там – неизвестно. Найдя сына, мать сразу вызвала "Скорую".

В больнице ему была оказана первая медицинская помощь с оперативным подключением аппарата ИВЛ. Учитывая тяжесть состояния, малыша оперативно перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии,

– указали в Департаменте здравоохранения.

До 3 июля включительно ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции легких. На момент госпитализации состояние мальчика было тяжелое, однако после лечения ему стало лучше. Сейчас мальчик активный, находится в палате с матерью под контролем врачей. Он продолжает лечение, однако жизни ребенка ничего не угрожает.

Мать со спасенным 11-месячным мальчиком / Департамент здравоохранения Одесской ОГА

Недавно мы рассказывали историю о том, как в селе Батрадь на Закарпатье утонули две несовершеннолетние девочки в возрасте 10 – 12 лет. Они пытались спасти подругу, которая упала в воду. Выплыть смог только один ребенок, остальные исчезли на глубине.