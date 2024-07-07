Лікарі констатували діагноз "стан після утоплення". Він характеризувався порушенням свідомості, неефективністю дихання та ціанозом.

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Дитина впала у вигрібну яму

Як повідомили медики, 1 липня у селі Біляївка під час того, як мати поралась у дворі, маленька дитина впала у вигрібну яму. Скільки часу дитина пробула там – невідомо. Знайшовши сина, матір одразу викликала "Швидку".

У лікарні йому було надано першу медичну допомогу з оперативним підключенням апарату ШВЛ. Зважаючи на важкість стану, малюка оперативно перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії,

– вказали у Департаменті охорони здоров'я.

До 3 липня включно дитина перебувала на апараті штучної вентиляції легень. На момент госпіталізації стан хлопчика був важкий, проте після лікування йому стало краще. Наразі хлопчик активний, перебуває у палаті з матір'ю під контролем лікарів. Він продовжує лікування, проте життю дитини нічого не загрожує.

Мати з врятованим 11-місячним хлопчиком / Департамент охорони здоров’я Одеської ОВА

Нещодавно ми розповідали історію про те, як у селі Батрадь на Закарпатті потонули дві неповнолітні дівчинки віком 10 – 12 років. Вони намагалися врятувати подругу, яка впала у воду. Випливти змогла лише одна дитина, решта зникли на глибині.