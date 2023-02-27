Ребенок из Мариуполя, опозорившийся в "Лужниках", оправдался за забытый текст: забавное видео

В сети бурно обсуждают девочку из Мариуполя, забывшую текст в "Лужниках", когда благодарила "за спасение дядю Юру". Та самая Анечка пожаловалась, что ее хейтят.

Девочка оправдалась за забытый текст. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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Девочка из Мариуполя оправдалась, что забыла текст на сцене в "Лужниках"

Как стало известно, та самая Анечка сейчас находится в оккупированном Мариуполе. Она пожаловалась, что ее постоянно хейтят и угрожают убить.

По словам Анечки, во время выступления в "Лужниках" она растерялась на сцене, потому что на нее смотрели с трибун.

Меня сейчас очень сильно хейтят, меня задирают из-за этого и даже угрожают убить. Я сейчас живу в Мариуполе. За меня заступаются подруги, потому что многие не верят, что я мариупольская,

– пробормотала девушка.

Также "мариупольская" звезда заявила, что ее якобы никто не принуждал выступать. И по поводу забытого текста – она ничего не смогла объяснить.

Кроме этого, девочка добавила, что тот самый "дядя Юра" якобы действительно ее спаситель и они с ним долго не виделись.

Девочка из Мариуполя оправдалась за забытый текст: смотрите видео

Что известно об этой скандальной девочке из Мариуполя

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что эта девочка, забывшая слова, действительно из Мариуполя. По его словам, там вообще сложная история. Как оказалось, "звезда" из многодетной семьи.

"Перед началом полномасштабного вторжения ее разлучили с матерью, которая имела глубокую депрессию. Соседи рассказали, что женщина не могла нормально реагировать из-за своего психического состояния и ее убили россияне во время обстрела", – сообщил Андрющенко.

По словам советника мэра Мариуполя, у девочки остались брат и сестра. Пропагандисты не используют брата, и она о нем не упоминает.