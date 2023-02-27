Дівчина виправдалася за забутий текст. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

До теми Там складна історія, – влада Маріуполя розповіла про дитину, що забула слова на "Лужниках"

Дівчина з Маріуполя виправдалася, що забула текст на сцені у "Лужниках"

Як стало відомо, та сама Анічка зараз перебуває в окупованому Маріуполі. Вона поскаржилась, що її постійно хейтять та погрожують вбити.

За словами Анічки, під час виступу у "Лужниках" вона розгубилася на сцені, бо на неї дивилися з трибун.

Мене зараз дуже сильно хейтять, мене задирають через це і навіть погрожують вбити. Я зараз живу в Маріуполі. За мене заступаються подруги, бо багато людей не вірять, що я маріупольська,

– пробурмотіла дівчина.

Також "маріупольська" зірка заявила, що її нібито ніхто не змушував виступати. І щодо забутого тексту – вона нічого не змогла пояснити.

Окрім цього, дівчина додала, що той самий "дядя Юра" буцімто дійсно її рятівник і вони з ним довго не бачились.

Дівчина з Маріуполя виправдалася за забутий текст: дивіться відео

Що відомо про цю скандальну дівчину з Маріуполя

Раніше Петро Андрющенко розповів, що ця дівчина, яка забула слова і яку штовхали до військових, дійсно з Маріуполя. За його словами, там взагалі складна історія. Як виявилось, "зірка" з багатодітної сім'ї.

"Перед початком повномасштабного вторгнення її розлучили з матір'ю, яка мала глибоку депресію. Сусіди розповіли, що жінка не могла нормально реагувати через свій психічний стан і її вбили росіяни під час обстрілу", – повідомив Андрющенко.

За словами радника мера Маріуполя, у дівчинки залишилися брат та сестра. Пропагандисти не використовують брата і вона про нього не згадує.