Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Обвинительный акт направили в суд.

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Что известно об инциденте

Во время пребывания в дошкольном учреждении 2-летний мальчик упал на лестнице, в результате чего получил тяжкие телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что женщина, спускаясь по лестнице из столовой за руку с малышом, не удержала его.

В апреле воспитательнице сообщили о подозрении по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекших тяжкие последствия.

Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, недавно на территории детского сада в Голосеевском районе Киева нашли минометную мину времен Второй мировой войны. Саперы изъяли опасную находку и вывезли ее на полигон для обезвреживания.