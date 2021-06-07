Апельсины и изюм: рецепт необычного вина из одуванчиков от Винницкой семьи виноделов

Винницкая семья Сивак готовит вино из одуванчиков. О пользе цветка узнали из интернета и взялись экспериментировать. Рецепт усовершенствовали.
Вино из одуванчиков в семье Сивак готовят не так давно – второй год подряд. Процесс приготовления напитка начинают со сбора цветов.
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Секреты приготовления
Чтобы напиток не горчил, нужно тщательно перебрать цвет, чтобы не попала зелень.
Главное, чтобы несколько дней перед уборкой не было дождя,
– заметил Виталий Сивак.
Рецепт взяли в интернете и усовершенствовали.
* Рецепт одуванчикового вина
Один литр заготовленных лепестков засыпают килограммом сахара и оставляют настояться в течение 4 дней. Для вкуса добавляют:
- апельсины;
- лимоны;
- сахар;
- изюм.
После этого нужно все залить водой и накрыть бутыль – вино должно бродить до 2 месяцев.
Раньше мы делали варенье из одуванчиков, но надо было что-то поновее, поэтому придумали вино,
– подчеркнул Сивак.
С чем лучше всего сочетается вино
Пробуют вино в семье на новогодние праздники. Именно к тому времени напиток созревает. Сочетается оно лучше всего с сыром и фруктами. Виноделы заверили, что вкус вина из одуванчика не спутать ни с чем.
Вино из одуванчиков – самодостаточное. Оно янтарного цвета. Мы добавляли меньше сахара – тогда получается настоящее сухое Martini, но одуванчик там чувствуется,
– рассказала Виктория Сивак.
Диетологи подтвердили пользу одуванчика
Полезнее всего кушать его в сыром виде, ведь растение от корня до цветков является съедобным и богатым микроэлементами.
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"Вы просто можете взять цветок, съесть в сыром виде – это нам даст очищение печени, желчного, улучшит зрение и иммунитет. Это панацея практически от всего", – подытожила диетолог Галина Бурковская.
Напитки из одуванчика тоже полезны, но в том случае, если в нем немного сахара, а только натуральные ингредиенты: изюм, лимон и апельсин.