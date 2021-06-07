Апельсины и изюм: рецепт необычного вина из одуванчиков от Винницкой семьи виноделов

Винницкая семья Сивак готовит вино из одуванчиков. О пользе цветка узнали из интернета и взялись экспериментировать. Рецепт усовершенствовали.

Вино из одуванчиков в семье Сивак готовят не так давно – второй год подряд. Процесс приготовления напитка начинают со сбора цветов.

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Секреты приготовления

Чтобы напиток не горчил, нужно тщательно перебрать цвет, чтобы не попала зелень.

Главное, чтобы несколько дней перед уборкой не было дождя,

– заметил Виталий Сивак.

Рецепт взяли в интернете и усовершенствовали.

* Рецепт одуванчикового вина

Один литр заготовленных лепестков засыпают килограммом сахара и оставляют настояться в течение 4 дней. Для вкуса добавляют:

апельсины;

лимоны;

сахар;

изюм.

После этого нужно все залить водой и накрыть бутыль – вино должно бродить до 2 месяцев.

Раньше мы делали варенье из одуванчиков, но надо было что-то поновее, поэтому придумали вино,

– подчеркнул Сивак.

С чем лучше всего сочетается вино

Пробуют вино в семье на новогодние праздники. Именно к тому времени напиток созревает. Сочетается оно лучше всего с сыром и фруктами. Виноделы заверили, что вкус вина из одуванчика не спутать ни с чем.

Вино из одуванчиков – самодостаточное. Оно янтарного цвета. Мы добавляли меньше сахара – тогда получается настоящее сухое Martini, но одуванчик там чувствуется,

– рассказала Виктория Сивак.

Диетологи подтвердили пользу одуванчика

Полезнее всего кушать его в сыром виде, ведь растение от корня до цветков является съедобным и богатым микроэлементами.

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"Вы просто можете взять цветок, съесть в сыром виде – это нам даст очищение печени, желчного, улучшит зрение и иммунитет. Это панацея практически от всего", – подытожила диетолог Галина Бурковская.

Напитки из одуванчика тоже полезны, но в том случае, если в нем немного сахара, а только натуральные ингредиенты: изюм, лимон и апельсин.