Вино із кульбаб у родині Сивак готують не так давно – другий рік поспіль. Процес приготування напою розпочинають із збору квітів.

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Секрети приготування

Аби напій не гірчив, потрібно ретельно перебрати цвіт, аби не потрапила зелень.

Головне, аби кілька днів перед збиранням не було дощу,

– зауважив Віталій Сивак.

Рецепт взяли в інтернеті та вдосконалили.

• Рецепт кульбабового вина

Один літр заготовлених пелюсток засипають кілограмом цукру та залишають настоятись впродовж 4 днів. Для смаку додають:

апельсини;

лимони;

цукор;

родзинки.

Після цього потрібно все залити водою та накрити бутель – вино має бродити до 2 місяців.

Раніше ми робили варення з кульбаб, але треба було щось новіше, тому придумали вино,

– наголосив Сивак.

З чим найкраще смакує вино

Куштують вино в родині на новорічні свята. Саме до того часу напій дозріває. Смакує воно найкраще із сиром та фруктами. Винороби запевнили, що смак вина із кульбаби не сплутати ні з чим.

Вино із кульбаб – самодостатнє. Воно янтарного кольору. Ми додавали менше цукру – тоді виходить справжнє сухе Martini, але кульбаба там відчувається,

– розповіла Вікторія Сивак.

Дієтологи підтвердили користь кульбаби

Найкорисніше її їсти у сирому вигляді, адже рослина від кореня до квіток є їстівною та багатою на мікроелементи.

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"Ви просто можете взяти квітку, з'їсти в сирому вигляді – це нам дасть очищення печінки, жовчного, покращить зір та імунітет. Це панацея практично від усього", – підсумувала дієтологиня Галина Бурковська.

Напої із кульбаби теж корисні, але в тому разі, якщо в ньому не багато цукру, а лише натуральні інгредієнти: родзинки, лимон та апельсин.