Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Перший Міський". Відомо, що захисник обороняв Херсонський напрямок.

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Що відомо про Василя Лисенка

У Кривому Розі 19 січня 2025 року загинув воїн Василь Лисенко, який два роки свого життя провів на війні.

Протягом свого життєвого шляху криворіжець притримувався гасла, що "життя – це рух", та захоплювався перегонами й тюнінгом авто. Зокрема, чоловік був учасником криворізького фестивалю "Турбофлай" та здобув срібло на Чемпіонаті України за "стріту",

– йдеться у повідомленні.

Попри хворе серце він вирішив залишити мирне життя та встав на захист своєї Батьківщини, коли нога російських солдатів ступив на його рідну землю.

Відомо, що воїн обороняв Херсонський напрямок. Одразу після звільнення зі служби він потрапив додому. На жаль, із рідними він побув лише кілька днів. У Василя залишився син.