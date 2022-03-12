Речь идет о Литве, – Данилов назвал страну, на которую Путин посягает после Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Баррель заявил, что Россия может развернуть агрессию против одной из стран НАТО, однако конткретно ее не назвал. Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что это Литва.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин не намерен останавливаться на Украине. Поэтому если, не дай Бог, ему удастся одержать победу в Украине, то следующей целью будут страны Балтии.

Напомним Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО, – Боррель

По словам Данилова, о таких намерениях России свидетельствуют данные украинской разведки. В случае, если таки Путин начнет агрессию против Литвы, все будет зависеть от того, как будет действовать НАТО, поскольку страна является членом Альянса.

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