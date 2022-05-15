Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он рассказал о деталях встречи в формате "Большой семерки" – переговоры вели главы МИД.

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Разговор был очень конкретным и предметным

Эта встреча стала продолжением переговоров президента Зеленского с лидерами G7, состоявшихся 8 мая в видеоформате. Разговор был очень конкретным и предметным – за закрытыми дверями, без телефонов и никаких средств коммуникации.

О деталях говорить не могу. Скажу единственное: очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто нужно арестовать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства.

– объяснил Кулеба.

Речь, в буквальном смысле, о сотнях миллиардов евро. Также "Большая семерка" заявила, что готова принять участие в восстановлении Украины после войны.

Ранее об аресте российских активов заговорил Боррель

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель говорил, что нужно не просто заморозить российские активы, а арестовать их, а затем передать Украине. Эти средства должны пойти на восстановление уничтоженного Россией.

В качестве примера Боррель назвал США, которые арестовали активы Центробанка Афганистана и передали эти деньги на гуманитарные нужды.

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На такое предложение Борреля положительно отреагировали в ОП

На такое предложение Борреля одобрительно откликнулись в Офисе Президента . Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что это может стать путем восстановления справедливости. Позиция Киева однозначна: за разрушенную инфраструктуру и уничтоженные города должна отвечать Россия.

Позиция "Большой семерки" по агрессии России против Украины:

Главы МИД "Большой семерки" после встречи подчеркнули, что никогда не признают смену государственных границ Украины.

Общее заявление об этом обнародовали дипломаты Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Евросоюза.

Они подчеркнули, что сосредоточены на экономической и политической изоляции России.

Главы МИД заверили, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

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