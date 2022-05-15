Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів про деталі зустрічі у форматі "Великої сімки" – перемовини вели глави МЗС.
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Розмова була дуже конкретною та предметною
Ця зустріч стала продовженням перемовин президента Зеленського з лідерами G7, які відбулись 8 травня у відеоформаті. Розмова була дуже конкретною та предметною – за зачиненими дверима, без телефонів та жодних засобів комунікації.
Про деталі говорити не можу. Скажу єдине: дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто потрібно заарештувати, але й передавати Україні на відбудову нашої держави,
– пояснив Кулеба.
Мовиться, в буквальному сенсі, про сотні мільярдів євро. Також "Велика сімка" заявила, що готова взяти участь у відновленні України після війни.
Раніше про арешт російських активів заговорив Боррель
Зазначимо, що раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що потрібно не просто заморозити російські активи, а арештувати їх, а тоді передати Україні. Ці кошти мають піти на відновлення знищеного Росією.
Як приклад Боррель назвав США, які арештували активи Центробанку Афганістану і передали ці гроші на гуманітарні потреби.
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На таку пропозицію Борреля позитивно відреагували у ОП
На таку пропозицію Борреля схвально відгукнулись в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це може стати шляхом для відновлення справедливості. Позиція Києва однозначна: за зруйновану інфраструктуру та знищені міста має відповідати Росія.
Позиція "Великої сімки" щодо агресії Росії проти України:
- Глави МЗС "Великої сімки" після зустрічі наголосили, що ніколи не визнають зміну державних кордонів України.
- Спільну заяву про це оприлюднили дипломати Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Євросоюзу.
- Вони наголосили, що зосереджені на економічній та політичній ізоляції Росії.
- Глави МЗС запевнили, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН.
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