Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він 13 травня зустрівся з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем.

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Кулеба обговорив з Боррелем нафтове ембарго

Очільник МЗС розповів, що мав зустріч з Боррелем. Він вдячний за позицію високого представника ЄС за його пропозицію надати Україні додаткову підтримку Євросоюзу. Мовиться про 500 мільйонів євро для зміцнення оборони нашої держави.

Щодо шостого пакета санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго проти Росії,

– наголосив Кулеба.

Зауважте, що до цього пакета санкцій ЄС планував включити заборону на російську нафту. Однак деякі країни вважають, що таке обмеження слід відтермінувати. Це необхідно зробити для того, щоб не гальмувати введення інших санкцій проти країни-агресорки, адже кілька країн ЄС не хочуть підтримувати нафтове ембарго. Водночас погодження обмежень повинне бути одностайним.

Зауважте Домовленість буде, – Боррель про нафтове ембарго проти Росії

Ембарго російської нафти: останні новини

Євросоюз підготував проти Росії шостий пакет санкцій, який, зокрема, включає нафтове ембарго.

Мовиться про відмову від нафти країни-агресорки протягом 6 місяців та відмову від її нафтопродуктів протягом 8 місяців.

Однак не всі країни Євросоюзу готові позбуватися своєї енергозалежності.

Аби прийняти нафтове ембарго хоч в якомусь вигляді, ЄС запропонував Угорщині та Словаччині відтягнути його до кінця 2024 року, а Чехії – до червня того ж року.

Однак Угорщина відмовилася навіть від такої пропозиції. Вона вимагає не поширювати ембарго на трубопровідну нафту або отримати дотації від ЄС.

Зокрема, Угорщина натякнула, що їй треба до 750 мільйонів євро в обмін на згоду на заборону російської нафти.

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