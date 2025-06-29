Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве объяснили решение относительно этого, которое приняли в воскресенье, 29 июня.

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Почему Украина вышла из конвенции

В МИД констатировали, что в 2005 году Украина ратифицировала Конвенцию о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известную под названием "Оттавская конвенция".

Впрочем, Россия развязала против Украины войну и с 2014 года широко использует противопехотные мины, поскольку не была участницей конвенции. С 2022 года она массово использовала эти средства, получив преимущество.

Подчеркиваем, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены. Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что война России против Украины уже заставила ряд стран, в частности Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию, тоже пересмотреть свою позицию и принять совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции.

В ведомстве отмечают, что с момента присоединения Украины и этих государств к Оттавской конвенции ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась, и международное сообщество должно осознавать приоритет обороны нашего государства.

"Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства, – добавляют там.

Отмечается, что Украина вынуждена предоставлять безусловный приоритет безопасности своих граждан и обороне своего государства в условиях, когда Россия осуществляет геноцид. Это касается и участия в международно-правовых документах и механизмах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции. Теперь украинским силам будет разрешено использовать противопехотные мины.