Слова о доблести и мужестве русского народа стали настоящим позором на фоне тех событий, которые спровоцировал Евгений Пригожин вместе со своими наемниками. Подробнее речь Путина для 24 Канала проанализировал политолог Олег Лесной.

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Накануне Путин цинично распинался о "смелости" своего народа, однако почему-то забыл вспомнить, что во время "бунта" Пригожина в неизвестном направлении исчез Сергей Шойгу, Валерий Герасимов и ряд других должностных лиц и военных руководителей. Да и Путин тогда не изобиловал заявлениями, возможно, связь в бункере была плохой. А самый "храбрый" из всех друзей Путина Рамзан Кадыров застрял в пробке под Ростовом и не смог доехать до зоны "мятежа".

Испугались все

Теперь каждая речь россиян после пригожинского выступления становится все более неуверенной.

От каждой речи нас тошнит, а у русских должен возникать вопрос: "Настоящий ли царь?". Я не о том, что он двойник или тройник, просто цари так не делают, а если так делают, то долго не живут,

– заметил Лесной.

Одна из версий "бунта" – это был спонтанный мятеж головорезов, которые просто стремились к крови, а не к справедливости. Даже русские либералы, так называемая оппозиция, тогда показали себя с самой плохой стороны, кричали, что пусть лучше Путин останется, чем придет Пригожин. Речь идет о русских, которые делают вид "хороших", вроде Юлии Латыниной, а на самом деле являются обычными имперцами.

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Путин унизил сам себя

В целом политолог оценил речь Путина как речь "ни о чем". В то же время народ России продемонстрировал абсолютную аморфность ко всему происходящему в их стране.

Где коктейли Молотова? Где баррикады на пути? Где "за Путина", "за родину"? Ничего не было, ни среди военных, ни среди простых россиян. То есть россияне показали, что к бунту, который мы бы очень хотели видеть, они не готовы, они не хотят этого делать,

– добавил Лесной.

Путин в свою очередь барахтается в тупике, он не может дать месседжу, что он сильный. По логике России, все должно было происходить как во времена Ивана Грозного – стоит Путин, за ним виселицы, на которых корчатся мятежники. А сейчас происходит просто абсурдная ситуация – он благодарит народ и правоохранителей, которые бежали.

Однако, если дальше не наступят наказания и увольнения, Путин просто докажет, что он не является настоящим руководителем государства. Монополию власти, которую он выращивал не один десяток лет, он просто выпустил из рук.

Но неизвестно, кто с другой стороны тащит эту часть, подчеркнул аналитик. И только последующие последствия покажут действительного бенефициара этих событий. Этот человек может принадлежать даже к путинскому окружению. Ему будет абсолютно плевать на русский народ, главным вопросом станет: "У кого окажется ядерное оружие?".

Что Путин наговорил в речи