Слова про доблесть та мужність російського народу стали справжньою ганьбою на фоні тих подій, які спровокував Євгєній Пригожин разом зі своїми найманцями. Детальніше промову Путіна для 24 Каналу проаналізував політолог Олег Лісний.

Зверніть увагу Після невдалого звернення Путін спробував знову звернутися до народу: що наговорив цього разу

Напередодні Путін цинічно розпинався про "сміливість" свого народу, однак чомусь забув згадати, що під час "бунту" Пригожина в невідомому напрямку зник Сєргєй Шойгу, Валєрій Герасімов та низка інших посадовців і військових керівників. Та й Путін тоді не ряснів заявами, можливо, зв'язок в бункері був поганий. А "найхоробріший" з усіх друзів Путіна Рамзан Кадиров застряг у заторі під Ростовом і не зміг доїхати до зони "мятежу".

Злякалися всі

Тепер кожна промова росіян після Пригожинського виступу стає все більш невпевненою.

Від кожної промови нас нудить, а в росіян повинно виникати питання: "Чи справжній цар?". Я не про те, що він двійник чи трійник, просто царі так не роблять, а якщо так роблять, то довго не живуть,

– зауважив Лісний.

Одна з версій "бунту" – це був спонтанний заколот головорізів, які просто прагнули крові, а не справедливості. Навіть російські ліберали, так звана опозиція, тоді показали себе з найгіршого боку, кричали, що нехай краще Путін залишиться, ніж прийде Пригожин. Мовиться про росіян, які вдають "хороших", на кшталт Юлії Латиніної, а насправді є звичайними імперцями.

Про що говорив Путін: дивитися відео

Путін принизив сам себе

Загалом політолог оцінив промову Путіна як промову "ні про що". Натомість народ Росії продемонстрував абсолютну аморфність до всього, що відбувається в їхній країні.

Де коктейлі Молотова? Де барикади на шляху? Де "за Путіна", "за родіну"? Нічого не було, ні серед військових, ні серед простих росіян. Тобто росіяни показали, що до бунту, який ми б дуже хотіли бачити, вони не готові, вони не хочуть цього робити,

– додав Лісний.

Путін своєю чергою борсається у безвиході, він не може дати меседж, що він сильний. За логікою Росії, все б мало відбуватися як в часи Івана Грозного – стоїть Путін, за ним шибениці, на яких корчаться заколотники. А зараз відбувається просто абсурдна ситуація – він дякує народу та правоохоронцям, які потікали.

Однак, якщо далі не наступлять покарання та звільнення, то Путін просто доведе, що він не є справжнім керівником держави. Монополію влади, яку він вирощував не один десяток років, він зараз просто випустив з рук.

Але невідомо, хто з іншого боку тягне цю частину, підкреслив аналітик. І тільки наслідки, які з'являться згодом, покажуть дійсного бенефіціара цих подій. Ця людина може належати навіть до путінського оточення. Йому буде абсолютно начхати на російський народ, головним питанням постане: "В кого опиниться ядерна зброя?".

Що Путін наговорив у промові