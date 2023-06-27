Российские СМИ и телеграм-каналы уже опубликовали фото и видео с места подготовки, что вблизи Грановитой палаты на Соборной площади в Кремле, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал подробности сегодняшнего мероприятия. Об этом сообщает 24 канал.

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В планах – масштабная программа

Очевидно, Путин понял все ошибки предыдущего короткого выступления, так что на вторник запланировал более масштабную программу. Как заявил Песков, сегодня российский диктатор планирует обратиться к силовым структурам своей страны, принимавшим участие в предотвращении попытки мятежа Пригожина.

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Так, бункерный запланировал:

обратиться к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа,

отдельно встретиться с некоторыми военнослужащими Минобороны,

пообщаться с руководителями русских СМИ.

Путин обратится в Кремле к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок во время мятежа и участвовали в его прекращении,

– сказал Песков

Также, как отмечают в российских телеграм-каналах, ожидается награждение бойцов, "проявивших себя при попытке военного мятежа". Для этого в центре столицы болот собрали сотни силовиков и военных. Более того, вскоре там появился и министр обороны Шойгу.

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Заметим, что еще до выхода Путина российские журналисты уже назвали его предстоящее выступление "новой страницей в истории Кремля".

Что же заявил бункерный фюрер

Вскоре под дневной свет вылез и сам диктатор. Прежде он обратился к силовикам, и помпезно заявил, что они "фактически остановили Гражданскую войну". Для этого даже, по словам диктатора, не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в убийстве украинского народа.

Настоящие защитники в сложные времена стали на пути смуты, результатом которой был бы хаос,

– громко заявил Путин.

Также диктатор не придержался золотой методики Кремля и признал, что потери в вооруженных силах все же есть. Он предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, после чего поблагодарил силовиков за их "отвагу и доблесть".

Примечательно, что в своей речи Путин заявил, что российские силовики "обеспечили надежную работу важных центров управления, стратегических оборонных объектов". Однако, вероятно, из-за возраста он забыл, что вагнеровцы в свой однодневный переворот захватили не один военный объект России.

Также, по его словам, силовики якобы обеспечили безопасность пограничных регионов. И это при том, что боевики ЧВК "Вагнер" зашли далеко вглубь России. Только за один день под их контролем оказались тысячи километров страны-оккупантки.

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