Путин согнал митинг в Москве в поддержку аннексии: снова решил провести "урок по истории"

В России продолжается шабаш в честь аннексии украинских территорий. В Москве даже устроили концерт, на котором диктатор Владимир Путин уже во второй раз за день выступил с речью.

На так называемый концерт в поддержку аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей согнали тысячи человек. Об этом пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Путин снова провел "урок истории"

На шабаше в Москве выступили сторонники кремлевского режима, такие как Николай Басков, Олег Газманов, Юля Чичерина. Затем выступил и диктатор Владимир Путин, снова решивший провести жалкий "урок истории". Глава Кремля начал повторять тезисы о том, что Украину якобы создали в СССР, ведь якобы именно "вожди" дали нашему государству ту территорию, на которой мы сейчас проживаем.

Более того, диктатор отметился позорным заявлением о том, что якобы в СССР не давали выбора людям, где они хотят жить, но Россия такой выбор дала на временно оккупированных территориях, где по сфальсифицированным результатам псевдореферендума, проведенного под дулами автоматов, люди избрали присоединение России.

Затем Путин решил "поддержать" российских военных, продолжающих гибнуть в Украине и тех, кого в рамках мобилизации без подготовки бросают на фронт. Диктатор заставил тех, кого согнали на концерт, трижды кричать "Ура" оккупантам. В заключение вождь оккупантов решил заверить, что за Россией якобы права и победа.

Отрывок из выступления Путина на концерте в Москве: смотрите видео

В чем снова ошибся Путин

Очередное заявление Владимира Путина о "создании современной Украины" снова является проявлением банального незнания истории или умышленного стирания определенных фактов. Например, Украинская Народная Республика, образовавшаяся после распада Российской империи, по территории была несколько больше, чем современная Украина, ведь тогда в ее составе были этнические украинские земли, которые сейчас принадлежат соседним государствам. В том числе и Кубань.

То, что СССР после подписания пакта Молотова – Риббентропа разделил с нацистами Польшу и захватил Запад Украины, забрал у Венгрии Закарпатье, а в Румынии Буковину – факт. Однако советские власти точно действовали не в интересах украинцев, а для удовлетворения собственных имперских амбиций. Современная Украина имеет многовековую историю – от Киевской Руси до Гетманщины и Запорожской Сечи до УНР.

Единственное, что создал Ленин – СССР, но и тот развалился.

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