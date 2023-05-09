Такое мнение в эфире 24 Канала выразил писатель, общественный деятель, блогер Дмитрий Капранов. По его словам, вылечить россиян от шизофрении будет очень сложно.

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В России "процветает" шизофрения

В своем выступлении на параде 9 мая Путин не смог обойти страны Запада. С пеной у рта он доказывал россиянам, что "западные элиты говорят о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты, сеют ненависть, русофобию и даже уничтожают традиционные семейные ценности".

Дмитрий Капранов отметил, что на самом деле Путин в этой речи говорил о себе, но почему-то "приписал" свои действия странам Запада. Примечательно, что у диктатора прогрессирует раздвоение личности и шизофрения.

Раздвоение личности – это классика шизофрении. С этим ничего не поделаешь, но это коллективная болезнь. Те, кто находятся рядом с Путиным, очень больны такой же шизофренией. На них всех лекарств не хватит. Чтобы их после победы Украины вылечить, нужны другие физиологические процедуры,

– подчеркнул писатель.

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