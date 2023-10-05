"Мы не начинали войну": что наговорил Путин, выступая на Валдае

Путин выступил на заседании дискуссионного клуба в Валдае. Российский диктатор наговорил много ерунды во всех традициях российской пропаганды.

Во время выступления 5 октября Путин, как всегда, обвинял Европу и США во всех смертных грехах, выставлял Россию жертвой и даже обвинил Армению в измене. Однако слушать его было трудно не только из-за потока лжи из его рта, но и из-за того, что он постоянно кашлял и запинался.

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Что наговорил Путин во время речи

Российский диктатор заявил, что Россия вроде бы не начинала войну в Украине и цинично сказал, что ему якобы не нужна чужая территория. Мол, российские войска просто "противятся миропорядку, навязываемому Америкой". Однако почему-то диктатор не объяснил элементарного – если России не нужны украинские территории, почему он подписал указ о "присоединении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Вместо того чтобы взять ответственность за свои действия и решения, президент России и дальше продолжил обвинять в войне Запад и рассказывать басни о том, что Украина якобы 10 лет "бомбила Донбасс". Также Путин никак не может забыть Революци Гидности, которую в очередной раз назвал "антиконституционным государственным переворотом", который Россия, по его словам, должна закончить. Однако есть прогресс – Путин хотя бы признал, что на Донбассе шла война, а не "гражданский конфликт", как он говорил ранее.

Можно запудрить мозги миллионам людей, но вы знаете, что происходило, натуральная война на Донбассе,

– выдал Путин

После этого его вообще "унесло". Диктатор заявил, что "Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы" и стремится к миру и открытому и справедливому для всех мира "без барьеров". Также лидер одного из самых жестоких государств мира, в котором регулярно нарушают права человека, внезапно выступил за "равноправие".

Война в Украине не является территориальным конфликтом. Речь о принципах нового мироустройства,

– цинично заявил диктатор.

Путин упомянул НАТО и Армению

Стоит отметить, что в начале 90-х годов США очень ориентировались на то, что Россия вступит в НАТО. В Альянсе ожидали, что одно из крупнейших государств мира пополнит их ряды, однако в один момент Путин "дал заднюю" и стал называть Штаты и Запад врагами. Теперь же диктатор заявил, что это, якобы, Россия очень хотела в Альянс, но ее не приняли.

Путин также прокомментировал события в Армении и общие дискуссии о том, что Россия просто предала страну, которая рассчитывала на ее военную поддержку. Диктатор не придумал ничего лучше, чем сказать: "чья бы кобыла мычала". Когда его поправили, что должна быть "корова", он сказал что это не имеет значения, главное что "животное мычало". При этом он сказал, что Россия остается союзником страны, хотя сама Армения, по-видимому, так уже не считает.

Диктатор придумал "новые успехи" на войне

Владимир Путин заявил, что Россия "спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации", а потери Украины во время контрнаступления якобы составляли более 90 тысяч человек. Вновь диктатор берет цифры с потолка в то время, когда потери России в войне составляют уже более 280 тысяч. Напомним, что еще в начале полномасштабного вторжения Россия говорила о том, что вся наша авиация якобы уничтожена – настолько россияне любят украшать свои "достижения" в войне.

Не обошлось и без бряцания ядерным оружием

Путин заявил, что Москва, в отличие от США, уже якобы подписала и ратифицировала документ о запрещении ядерных испытаний. Однако любопытно, что незадолго до этого сам хвастался, что недавно Россия провела испытания "Буревестника" – межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой.

Также он заявил, что его страна фактически закончила работу над "Сарматом". И это, к слову, мы слышим уже около года.

Никому человеку при здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России,

– сказал диктатор.

Пока он заявил, что пока нет такой ситуации, чтобы что-то угрожало существованию российского государства. Это что-то новенькое, ведь раньше Путин в речах жаловался, что россиянам угрожают чуть ли не все страны мира.