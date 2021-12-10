И речи нет, – Зеленский о привлечении к переговорам боевиков

Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден не предлагал ему привлечь к переговорам по Донбассу боевиков. Украина ни в коем случае не рассматривает такую возможность.

Во время телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского не обсуждали возможность участия пророссийских боевиков в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом украинский президент сказал в интервью.

Об этом в принципе речь не шла. Но если взять мнению Эммануэля Макрона, то он постоянно говорит, что надо сделать все, чтобы Украина не осталась один на один с сепаратистами. То есть это то, чего хочет Россия,

– пояснил Зеленский.

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