Сгенерировал искусственный интеллект: редакции медиа, слившего видео с работниками Bihus․Info, не существует

Редакция издания "Народная правда", которое опубликовало видео с журналистами Bihusinfo, — это вымышленные лица, а их фото на сайте сгенерировал искусственный интеллект.

Об этом заявила фактчекер Алена Романюк и подробно объяснила, почему пришла к таким выводам. В частности, фактчекер проанализировала информацию о редакции "Народной правды", которая опубликована на самом сайте.

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Главный редактор – вымышленное лицо

Главным редактором издания указана Мария Швецова. На сайте отмечено, что у нее образование "высшее по специальности "Журналистика" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко". Романюк отметила, что уже в названии университета есть ошибка, ведь правильное спряжение на украинском – Шевченка, а не Шевченко.

Дальше еще хуже, ведь как места предварительного трудоустройства указаны несуществующие издания.

Якобы Швецова работала в таких изданиях, как "Новости Киева" (не существует), "Наша Нива" (не существует в Украине, но было в Беларуси – конечно, нет там никаких упоминаний о Швецовой), "Антикоррупционер" (еще одно ноунейм издание),

– отметила фактчекер.

Внимание автора также привлекло фото якобы редактора – Марии Швецовой. В частности, если его увеличить и посмотреть на зрачки, то можно заметить, что они удивительной формы, совсем не круглой.

Также что-то странное с серьгами – они не входят в мочки и как-то расплываются. Романюк считает, что это один из признаков того, что фотографию сгенерировал искусственный интеллект.

! Если фото прогнать через сайт по распознаванию фотографий tineye.com, то он выдает не фотографию с сайта, а изображения, сгенерированные ИИ.

Поэтому Романюк сделала вывод, что персона так называемого главного редактора – вымышленная.



Мария Швецова, вероятно, вымышленный персонаж / Инфографика с фейсбука

Такая же ситуация с "журналистами"

Далее Романюк по такому же принципу проанализировала профиль редактора новостной ленты "Народной правды" Станислава Кравченко. В его профиле указано, что он работал в газете "Фокус" (но газеты таковой не было, были журнал и сайт), "Коррупция.Инфо" и "Инфо-ван" (фактчекер не нашла о нем никакой информации).

Спецкором издания указан Александр Желизняк. Собственно, он и является автором материала о Bihus.info. На сайте указано, что у него образование по специальности "Журналистика", которое он якобы получил в Черниговском национальном университете имени Тараса Шевченко. Однако такого университета в Чернигове нет, есть Национальный университет "Черниговский коллегиум имени Тараса Шевченко". Однако там нет и никогда не было специальности "Журналистика", а ее появление анонсировали только в прошлом году.

Кроме того, если рассмотреть фото этого Желизняка, то так же удивительна форма зрачков, а очки дают странную тень, которой не должно быть в реальной жизни.

"Вероятнее всего, фото так же сгенерировано искусственным интеллектом, например, с помощью такого сервиса, как Thispersondoesnotexist", – добавила фактчекер.

Другая "журналистка" издания – Екатерина Гранатова, которая якобы получила образование по специальности "Журналистика" в Харьковском национальном университете Кармазина. Однако в Харькове нет такого университета. Правильное название – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина.

То есть, вся "редакция" имеет вымышленные места работы, сгенерированные искусственным интеллектом фотографии.

Что известно о преследовании журналистов Bihus.Info