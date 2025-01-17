Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дениса Прокопенко. На днях "Редис" назвал количество азовцев, которые остались в российском плену. Их, к сожалению, еще сотни.

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Прокопенко обещает поделиться опытом с офицерами

Свое сообщение Прокопенко начал с того, что некоторые спекулируют на теме фортификационного оборудования рубежей обороны. Пишут, что, мол, не хватает техники, ресурсов, людей. А на самом деле, по мнению командира "Азова", не хватает мозгов и навыков.

Да, конечно, на фронте есть такие участки, где и конь не валялся. Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Потом браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и накрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле дело даже не в этом,

– написал "Редис".

Он поделился собственным опытом. Когда "Азов" проводил в прошлом году стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях, то бойцы обнаружили значительные проблемы. И они "значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса".

Например, в первом случае была "солянка подразделений". Во втором – опорные пункты были вырыты бессмысленно. Но комбриг не отреагировал на совет "Редиса" закопать их. Впоследствии россияне захватили эти опорники и хорошо укрывались там от огня Сил обороны. В третьем случае отсутствовала система обороны. Все эти примеры касаются 2023 – 2024 годов. Но проблемы остаются, хотя есть уже и техника, и ресурсы.

Денис Прокопенко считает: эти проблемы – следствие того, что офицеры перестали думать. Их либо не научили, либо за них "подумали" люди, которые не выходили на рекогносцировку местности рубежей. И это приводит к потерям.

Даже при наличии ресурса, не зная фундаментальных азов организации и построения обороны (ГДЕ И КАК копать?), устойчивости не будет. Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор,

– подчеркнул "Редис".

Командир "Азова" предложил инициативным офицерам писать ему. Он пообещал лично провести инструкторско-методические занятия на собственных примерах по фортификационному обустройству рубежей обороны и организации оборонительного боя.

Мотивировал это тем, что за офицерами стоят люди, которых нужно уберечь. И призвал: не стоит стесняться обращаться и учиться, такие знания нужны.