Можно увидеть редкие виды животных и птиц: чем особый парк Беремицкое – видео

В парке природы Беремицкое, что на левом берегу Десны, можно осуществить настоящее путешествие сквозь века и увидеть редкие виды животных и птиц.

Что такое ревайлдинг и как с его помощью активисты восстанавливают популяции исчезающих животных Северщины – рассказал Ukraиner.

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Ревайлдингу вблизи Беремицкого

Природоохранный объект Беремицкое был основан на Севере в 2015 году. На его создание местных активистов во главе с Антоном Нелипом вдохновила идеология фонда Rewilding Europe.

"Ревайлдинг" дословно можно перевести как "назад в дикость", то есть восстановление природы в состояние невмешательства человека.

Обычно этот процесс является естественным и происходит сам собой на заброшенных сельскохозяйственных территориях. Однако для восстановления природной среды жизни животных, птиц и растительности иногда нужны десятки лет.

Низкая плотность населения и деградация земель, в частности вследствие интенсивных мелиоративных работ, а также природные особенности региона стали благоприятными условиями для ревайлдингу именно вблизи села Беремицкое.

Мы смотрели разные места, а тут заинтересовал ландшафт. Благодаря ему наш парк можно разделить на две части: нижнюю и верхнюю, а также болотная часть. Ожидали, что это будет очень интересно и как раз показательно в рамках концепции ревайлдингу,

– отметил Антон.

На территории парка Беремицкое дикие животные пасутся в течение всего года, в отличие от сельскохозяйственного выпаса, что имеет сезонный характер. Наибольшие проживающие на территории природоохранного объекта – туроподобный скот и тарпаноподобные лошади.



Как в парке Беремицкое восстанавливают экосистему / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк

"Последние дикие тарпаны были убиты в заповеднике Аскания-Нова в начале ХХ века, но сохранились фотографии этой (последней) кобылы. Там еще оставались дикие, но тоже были подстреленные людьми. И поэтому то, что мы видим в парке, это не туры и не тарпаны, это уже в ХХ веке были проекты по восстановлению этих животных ", – рассказал Антон об обитателях парка Беремицкое.

Также в парке восстанавливают традиции лесного пчеловодства – бортничества. Борть изготавливают из большой колоды, которую немного выжигают изнутри, чтобы она прекратила гнить. Делают специальное отверстие, чтобы получать соты с медом, а потом закрывают. Диких пчел привлекают в борть медом, специально оставленным внутри.

Борьба с насущными проблемами

Кроме восстановления экосистемы, сотрудникам парка приходится решать и насущные проблемы – бороться с лесными пожарами и заниматься реабилитацией животных и птиц, пострадавших из-за халатности человека.

О том, как не вредить окружающей среде, в парке Беремицкое рассказывают школьникам и студентам – на экскурсиях и в специально оборудованном образовательном классе. Экскурсии проводят туристической и заповедной частями парка. Посетители могут:

поездить верхом;

побывать в музее диких кошек;

увидеть животных, которые проходят реабилитацию;

увидеть постоянных обитателей парка.

Более подробно о парке природы Беремицкое: смотрите в видео Ukraїner