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      Редких птиц выпустили из неволи на Мадагаскаре: впечатляющие фото и видео

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      Редких птиц выпустили из неволи на Мадагаскаре: впечатляющие фото
      Редких птиц выпустили из неволи на Мадагаскаре: впечатляющие фото / bbc.com

      Мадагаскарскую ныряющую утку, одну из самых редких птиц в мире, выпустили из неволи в новую среду обитания. Теперь 21 утка поселилась на озере на севере Мадагаскара.

      Об этом сообщает ВВС.

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      По мнению ученых, освобождение птицы в безопасные природные условия проживания поможет восстановить популяцию этого редкого вида.

      Известно, что еще 15 лет назад мадагаскарская ныряющая утка считалась вымершей. Однако когда исследователи нашли последние особи, оказалось, что из-за слишком загрязненного болота птицы переселились на нетронутые территории Мадагаскара. Кроме того, те места были слишком холодными для того, чтобы утки смогли там жить и размножаться.

      рідкісна качка мадагаскар
      Маленьких редких утят выпустили на свободу // Фото: ВВС

      Поэтому Международная команда из фонда охраны дикой природы спасла яйца этих птиц и вывела их в неволе. Более того, исследователи нашли на Мадагаскаре лучшую дикую среду, куда можно было бы выпустить птиц – озеро София на севере Мадагаскара.

      мадагаскар качки рідкісні
      Так выглядит новое место жительства мадагаскарских ныряющих уток // Фото: ВВС

      К слову, исследователи считают, что причиной исчезновения уток может быть загрязнение водно-болотных угодий в Африке. Спасение этих птиц может также помочь защитить водные среды обитания.

      Смотрите впечатляющее видео как мадагаскарских ныряющих уток выпускали на волю

      Напомним, что работники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) во время четырехнедельного экспедиции обнаружили у берегов континента около 100 новых видов морских животных, а также открыли новые подводные участки коралловых рифов.

      Теги: Мир животных
      Источник: 24 Канал
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