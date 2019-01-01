Редких птиц выпустили из неволи на Мадагаскаре: впечатляющие фото и видео

Мадагаскарскую ныряющую утку, одну из самых редких птиц в мире, выпустили из неволи в новую среду обитания. Теперь 21 утка поселилась на озере на севере Мадагаскара.

Об этом сообщает ВВС.

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По мнению ученых, освобождение птицы в безопасные природные условия проживания поможет восстановить популяцию этого редкого вида.

Известно, что еще 15 лет назад мадагаскарская ныряющая утка считалась вымершей. Однако когда исследователи нашли последние особи, оказалось, что из-за слишком загрязненного болота птицы переселились на нетронутые территории Мадагаскара. Кроме того, те места были слишком холодными для того, чтобы утки смогли там жить и размножаться.



Маленьких редких утят выпустили на свободу // Фото: ВВС

Поэтому Международная команда из фонда охраны дикой природы спасла яйца этих птиц и вывела их в неволе. Более того, исследователи нашли на Мадагаскаре лучшую дикую среду, куда можно было бы выпустить птиц – озеро София на севере Мадагаскара.



Так выглядит новое место жительства мадагаскарских ныряющих уток // Фото: ВВС

К слову, исследователи считают, что причиной исчезновения уток может быть загрязнение водно-болотных угодий в Африке. Спасение этих птиц может также помочь защитить водные среды обитания.

Смотрите впечатляющее видео как мадагаскарских ныряющих уток выпускали на волю

Напомним, что работники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) во время четырехнедельного экспедиции обнаружили у берегов континента около 100 новых видов морских животных, а также открыли новые подводные участки коралловых рифов.