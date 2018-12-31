Впервые в США: в Калифорнии в зоомагазинах разрешат продавать только спасенных животных

Калифорния станет первым американским штатом, где запретят продавать в зоомагазинах специально разведенных животных. С 1 января 2019 года вступит в силу закон, по которому продавать можно будет только спасенных животных, взятых из приютов или предоставленных неприбыльными организациями по спасению.

Об этом сообщает ВВС.

Читайте также: Япония возобновит охоту на китов, которая запрещена в мире с 1986 года

Известно, что за нарушение владельцев магазинов будут штрафовать на 500 долларов.

Зоозащитники приветствовали этот закон и заявили, что это шаг против так называемых "фабрик кошек и собак", то есть против разведения животных специально для продажи. Более того, сейчас защитники заявляют, что разведение животных часто приводит к плохим условиям их существования и проблемам со здоровьем.

Поэтому новый закон теперь требует от зоомагазинов, чтобы те вели учет, где они получили то или иное животное. Кроме того, точки продажи животных будет периодически проверять власть.

В то же время закон не запрещает людям, которые разводят животных дома, продавать их самостоятельно, а не через магазин.

Напомним, что Великобритания запретила сторонние продажи щенков и котят, чтобы защитить животных от эксплуатации.