10:35
31 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Вперше у США: у Каліфорнії в зоомагазинах дозволять продавати лише врятованих тварин

      27 Читать новость на русском
      Вперше у США: у Каліфорнії в зоомагазинах дозволять продавати лише врятованих тварин
      Вперше у США: у Каліфорнії в зоомагазинах дозволять продавати лише врятованих тварин / poradum.com

      Каліфорнія стане першим американським штатом, де заборонять продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. З 1 січня 2019 року набуде чинності закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку.

      Про це повідомляє ВВС.

      Читайте також: Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року

      Відомо, що за порушення власників магазинів штрафуватимуть на 500 доларів.

      Зоозахисники привітали цей закон та заявили, що це крок проти так званих "фабрик котів і собак", тобто проти розведення тварин спеціально для продажу. Більше того, нині захисники заявляють, що розведення тварин часто призводить до поганих умов їхнього існування та проблем зі здоров’ям.

      Тож новий закон тепер вимагатиме від зоомагазинів, аби ті вели облік, де вони отримали ту чи іншу тварину. Крім того, точки продажу тварин періодично перевірятиме влада.

      Водночас закон не забороняє людям, які розводять тварин удома, продавати їх самостійно, а не через магазин.

      Нагадаємо, що Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.

      Теги: Новини США Світ тварин Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      сьогодні , 10:00 Від збирачів полуниці до збирачів квартир: про новообраних членів Вищої ради правосуддя
      Роман Маселко 105
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      сьогодні , 09:32 Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці
      2727
      Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      сьогодні , 09:01 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 476
      Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Трамп разбивает детские мечты, находит замену министру и посещает Ирак – новости США за неделю
      Максим Карижський 151
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук