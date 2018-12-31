Вперше у США: у Каліфорнії в зоомагазинах дозволять продавати лише врятованих тварин

Каліфорнія стане першим американським штатом, де заборонять продавати в зоомагазинах спеціально розведених тварин. З 1 січня 2019 року набуде чинності закон, за яким продавати можна буде лише врятованих тварин, взятих з притулків, або наданих неприбутковими організаціями з порятунку.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Японія відновить полювання на китів, яке заборонене у світі з 1986 року

Відомо, що за порушення власників магазинів штрафуватимуть на 500 доларів.

Зоозахисники привітали цей закон та заявили, що це крок проти так званих "фабрик котів і собак", тобто проти розведення тварин спеціально для продажу. Більше того, нині захисники заявляють, що розведення тварин часто призводить до поганих умов їхнього існування та проблем зі здоров’ям.

Тож новий закон тепер вимагатиме від зоомагазинів, аби ті вели облік, де вони отримали ту чи іншу тварину. Крім того, точки продажу тварин періодично перевірятиме влада.

Водночас закон не забороняє людям, які розводять тварин удома, продавати їх самостійно, а не через магазин.

Нагадаємо, що Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.