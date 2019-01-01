Рідкісних птахів випустили з неволі на Мадагаскарі: вражаючі фото та відео

Мадагаскарську ниркову качку, одну з найрідкісніших птахів у світі, випустили з неволі у нове середовище проживання. Тепер 21 качка оселилася на озері на півночі Мадагаскару.

Про це повідомляє ВВС.

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На думку вчених, звільнення птаха у безпечні природні умови проживання допоможе відновити популяцію цього рідкісного виду.

Відомо, що ще 15 років тому мадагаскарська ниркова качка вважалася вимерлою. Однак коли дослідники знайшли останні особини, виявилося, що через надто забруднені болота птахи переселилися на незаймані території Мадагаскару. Крім того, ті місця були занадто холодними для того, аби нирки змогли там жити й розмножуватися.



Маленьких рідкісних каченят випустили на волю//Фото:ВВС

Тож Міжнародна команда з фонду збереження дикої природи врятувала яйця цих птахів та вивела їх у неволі. Більше того, дослідники знайшли на Мадагаскарі найкраще дике середовище, куди можна було б випустити птахів – озеро Софія на півночі Мадагаскару.



Так виглядає нове місце проживання мадагаскарських ниркових качок//Фото: ВВС

До слова, дослідники вважають, що причиною зникнення качок може бути забруднення водно-болотних угідь в Африці. Порятунок цих птахів може також допомогти захистити водні середовища.

Дивіться вражаюче відео як мадагаскарських ниркових качок випускали на волю

Нагадаємо, що працівники Державного об’єднання наукових і прикладних досліджень Австралії (CSIRO) під час чотирьохтижневої експедиції виявили біля берегів континенту близько 100 нових видів морських тварин, а також відкрили нові підводні ділянки коралових рифів.