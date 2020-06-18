В Карпатах массово зацвела редкая анемона нарцисоцветная, которая занесена в Красную книгу Украины.

Насладиться этим явлением можно на горном массиве Гринявы, что в Ивано-Франковской области. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил Василий Фицак.

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В Украине эти цветы растут в Карпатах и Полесье. Иногда их можно встретить также в лесостепи. Растение попало в Красную книгу Украины – это следствие выпаса скота, выкашивания травостоя и срывания цветов на букеты.

Анемону нарцисоцветную не следует срывать: если весной корневище останется без наземной части, растение погибнет.

В Украине зацвела анемона нарцисоцветная / Фото с фейсбук-страницы Василия Фицака

Редкая анемона зацвела в Карпатах / Фото с фейсбук-страницы Василия Фицака

Интересно, что цветки анемоны впервые зацветают лишь на 10 – 12 год после посева семян. Они закрываются на ночь, а также перед дождем – так растение защищает пыльцу от влаги.